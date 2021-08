Reus beim DFB: „Wenn ich eingeladen werde, möchte ich auch spielen“

Stuttgart. BVB-Kapitän Marco Reus ist wieder da, sein Ex-Teamkollege Ilkay Gündogan ist geblieben: So plant Bundestrainer Hansi Flick mit beiden.

Hansi Flick rief - und Marco Reus ist nochmal da. Im reifen Alter von 32 Jahren, einer bitteren Verletzungs-Historie und mehreren unerfüllten Turnierträumen unternimmt der Kapitän von Borussia Dortmund den wohl letzten Anlauf für ein Happy End im Nationaltrikot. Das Ziel heißt Fußball-WM 2022 in Katar. Startpunkt soll St. Gallen sein, wo Reus am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Liechtenstein nach 23 Monaten ein Länderspiel-Comeback feiern will.

Letztes Spiel vor zwei Jahren

„Es hat sich gut angefühlt“, sagte Reus am Dienstag in Stuttgart zur Rückkehr in den DFB-Kreis. Ein wenig grübeln musste er, wann er zuletzt für Deutschland spielte. Es war am 13. Oktober 2019 beim 3:0 in Tallinn gegen Estland. Nun sei er beim „sogenannten Neustart“ dabei: „Ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Zukunft haben.“

Der neue Bundestrainer legte Reus verbal den Roten Teppich aus, nachdem der BVB-Kapitän in Abstimmung mit Flicks Vorgänger Joachim Löw auf die EM verzichtet hatte. Reus wollte seinem empfindlichen und geschlauchten Körper im Sommer genug Zeit zur Erholung geben. Löw warb anscheinend auch nicht so um ihn, wie es nun Flick tat. „Es war keine schwierige Entscheidung“, sagte Reus zum Entschluss, nach dem Gespräch mit Flick das Thema Nationalelf nicht abzuschließen.

Bundestrainer Flick schwärmt von BVB-Kapitän Marco Reus

„Er hat einfach eine enorme Qualität, gerade im letzten Drittel. Marco ist einer, der den letzten Pass spielen kann, der immer in die Tiefe geht, der im Direktspiel auch eine tiefstehende Abwehr knacken kann. Für mich steht seine Qualität außer Zweifel“, lautete Flicks Hymne auf Reus. Flick glaubt, dass dieser dem DFB-Team noch viel geben kann.

Ilkay Gündogan gibt im DFB-Mittelfeld nach dem Rücktritt von Toni Kroos demnächst den Takt vor. Foto: Firo

So wie er das auch für Reus' ehemaligen Teamkollegen Ilkay Gündogan glaubt. Die Anerkennung durch den neuen Bundestrainer war für Ilkay Gündogan ein entscheidender Faktor für die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalmannschaft. „Es war ein sehr schönes Gespräch, ich habe Wertschätzung mir gegenüber gespürt“, berichtete Gündogan am Dienstag über das Telefonat mit Flick.

Es sei ihm dabei wichtig gewesen zu erfahren, welche Spielidee Flick verfolge und in welcher Rolle er mit ihm plane, berichtete der 30-jährige Spieler von Manchester City. „Ich fühle mich am wohlsten auf der offensiven Achter- oder sogar Zehnerposition“, sagte Gündogan, dort wolle auch Flick ihn einsetzen. (dpa)

