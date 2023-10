Reyna vs. Berhalter: Die Fronten im US-Team lockern auf

Hartford Die Familie von Giovanni Reyna hatte eine Seifenoper ausgelöst. Nun arbeitet er wieder mit US-Trainer Gregg Berhalter zusammen.

Giovanni Reyna wirkte in seinem dunkelgrauen Kapuzenpullover völlig entspannt. Der 20-Jährige machte es sich für ein Videointerview auf einem Sofa gemütlich, neben ihm saß sein Nationalmannschafts-Kumpel Joe Scally.

Wenn der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund spricht, hört der US-amerikanische Fußball genau hin. Was aber ausnahmsweise nicht an den gehobenen sportlichen Fähigkeiten Reynas liegt, sondern daran, dass er eine der Rollen in der schmutzigsten Seifenoper bekleidet, die der Verband in seiner Geschichte erlebt hat.

Dieser Tage ist ein neues Kapitel geschrieben worden. Gregg Berhalter, als neuer, alter Nationaltrainer ein anderer Protagonist, hat Reyna erstmals nach seiner Rückkehr in den Job für die beiden Länderspiele in Hartford gegen Deutschland an diesem Samstag (21 Uhr/RTL) und am Dienstag in Nashville gegen Ghana nominiert. „Völlig normal“ sei das alles, beteuerte BVB-Profi Reyna. Und Berhalter meinte: „Unsere Absichten sind positiv.“

Gregg Berhalter und die Reynas - eine Story über gekränkte Eitelkeit

Aber was ist schon normal an dieser Story über gekränkte Eitelkeit? Berhalter war ein knappes halbes Jahr ohne Aufgabe, weil Reynas Eltern eine Geschichte aus Berhalters Vergangenheit herausgekramt haben. Dieser hatte im Jahr 1991 seine damalige Freundin und heutige Ehefrau getreten. Eine unabhängige Untersuchung kam schließlich zu dem Ergebnis, dass die Berhalters, die pikanterweise eng mit den Reynas befreundet waren, den Vorfall unter professioneller Hilfe längst aufgearbeitet haben. Zudem kam heraus, dass Claudio Reyna, früher Bundesliga-Spieler in Wolfsburg und Leverkusen, Trainer und Verantwortliche des Verbandes regelmäßig unter Druck setzte, wenn sein Sohn angeblich zu wenig spielte. Auch während der WM in Katar, der Auslöser der Schlammschlacht.

Berhalter hatte wegen der Affäre zunächst keinen neuen Vertrag erhalten. Nachdem alle Details ans Licht kamen, entschied sich der Verband dazu, ihm einen neuen Kontrakt anzubieten.

Giovanni Reyna, angestellt beim BVB. Foto: dpa

Giovanni Reyna hat eine enorme Bedeutung für das US-Team

Berhalter sagte nun, dass „es Zeit brauche“, das Verhältnis mit Reyna intakt zu bringen. Der 50-Jährige wird alles dafür tun, da der Dortmunder ein wichtiger Faktor für das US-Team ist. Unter Interimstrainer B.J. Callaghan half Reyna entscheidend mit, die Nations League zu gewinnen. Beim Gold Cup, als Berhalter schon wieder an der Seitenlinie stand, fehlte Reyna verletzt. Nun müssen beide beweisen, dass die Fronten tatsächlich aufgelockert sind.

