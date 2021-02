Rhein-Ruhr-Chefplaner Mronz von IOC-Empfehlung "überrascht"

Essen Die IOC-Exekutive empfiehlt Brisbane als bevorzugten Ausrichter für die Sommerspiele 2032. Die Rhein-Ruhr-Initiative soll bestehen bleiben.

Die Rhein-Ruhr-Initiative für Olympia 2032 hat einen Rückschlag erlitten. Am Mittwochabend gab die Exekutive des Internationalen Olympischen Kommitees (IOC) bekannt, dass der australische Konkurrent Brisbane der bevorzugte Kandidat für die Ausrichtung der Sommerspiele in elf Jahren sei.

Michael Mronz, Initiator des Rhein-Ruhr-Initiative, reagierte noch am Abend enttäuscht: "„Wir nehmen den überraschenden Schritt des IOCs zur Kenntnis, kurzfristig mit den offiziellen Verhandlungen mit einem von mehreren potenziellen Bewerbern für die Vergabe der Spiele 2032 zu beginnen. Wie das IOC bekannt gegeben hat, ist die Entscheidung von heute auch auf die starke Unterstützung von Brisbane durch das australische Nationale Olympische Komitee zurückzuführen, die im Falle Deutschlands leider nicht gegeben gewesen sei."

IOC: Keine Gespräche mit DOSB über Bewerbung

Nach Angaben des IOC hat der Deutsche Olympischen Sportbund (DOSB) auf konkrete Gespräche über die Ausrichtung der Sommerspiele 2032 in der Rhein-Ruhr-Region verzichtet. Im Februar habe der DOSB es abgelehnt, in Verhandlungen mit der zuständigen Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees einzutreten, sagte die Kommissionsvorsitzende Kristin Kloster Aasen am Mittwoch.

Mronz betonte, dass die Privatinitiative aufrechterhalten werde. Dem IOC liege das Konzept inklusive Bürgerbeteiligung vor. Über den Termin einer Bürgerbefragung wollen am Freitag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die Oberbürgermeister der betroffenen Städte sprechen. Diese könnte beispielsweise mit der Bundestagswahl am 26. September gekoppelt werden, sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Er sprach aber auch von einem knappen Zeitfenster.

"Das dauert länger als eine Bewerbung ohne direkte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Aber dieser Weg ist ein gemeinsamer Weg mit den Menschen an Rhein und Ruhr. Genau so war es auch mit dem DOSB gemeinsam verabredet", sagte Mronz am Mittwoch nach der Empfehlung der IOC-Exekutive.

Mronz betont Vorteile der Rhein-Ruhr-Region

Mronz verwies noch einmal darauf, dass die Initiative den Vorteil biete, dass 90 Prozent der Sportstädten bereits vorhanden seien, "und wir der Welt Sportarten wie Handball, Basketball, Volleyball, Reiten, Schwimmen oder Hockey vor 40.000 bis 50.000 Zuschauern präsentieren können, ohne neu zu bauen. Das ist weltweit einzigartig." Als Gastgeber geplant sind die Städte Aachen, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, Oberhausen und Recklinghausen.

Zuvor hatte sich NRW-Ministerpräsident Laschet für die Initiative stark gemacht: „Es gibt seit langer Zeit wieder die Chance auf eine deutsche Bewerbung.“ Doch die Chancen sind durch die Empfehlung der IOC-Exekutive deutlich gesunken. Vorerst werden nun ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt. (lo)

