Roger Federer gewinnt angeschlagen gegen Sandgren

Melbourne. Roger Federer muss gegen US-Spieler Tennys Sandgren sieben Matchbälle abwehren und zieht bei den Australian Open dennoch ins Halbfinale ein.

Nach der Abwehr von sieben Matchbällen hat sich Roger Federer bei den Australian Open der Tennisprofis ins Halbfinale gezittert. Der Rekord-Grand-Slam-Turniersieger aus der Schweiz rang am Dienstag in Melbourne den Amerikaner Tennys Sandgren mit 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3 nieder. Im vierten Satz hatte der 38-Jährige, der sichtlich mit - wie er nach dem Match erzählte - Leistenproblemen in seinen Bewegungen eingeschränkt war, Matchbälle gegen sich, im Tiebreak sogar drei in Serie. Auch in den zwei Runden zuvor hatte die Nummer drei der Tennis-Welt Probleme gehabt und war in der dritten Runde gegen den Australier John Millman nur zwei Punkte vom Aus entfernt gewesen. Sein Halbfinal-Gegner ist der Serbe Novak Djokovic oder der Kanadier Milos Raonic. (dpa)