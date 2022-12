Ronaldo zum Medizincheck bei saudischem Klub erwartet

Berlin. Die Spekulationen um Cristiano Ronaldo halten weiter an. Einem Bericht zufolge rückt der Wechsel nach Saudi-Arabien näher.

Die Spekulationen um einen möglichen Transfer von Cristiano Ronaldo zum saudischen Fußballclub Al-Nassr halten weiter an. Der 37 Jahre alte Offensivstar habe inzwischen einen Termin für einen Medizincheck bei Al-Nassr erhalten, berichtete „CBS Sports“ am zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Online-Plattform bezieht sich auf eine Quelle aus dem Club. Seit seinem geräuschvollen Abschied von Manchester United kurz vor der WM in Katar ist Ronaldo vereinslos und könnte daher ablösefrei wechseln.

Siebenjahresvertrag bei Al-Nassr im Gespräch

Am Donnerstag hatte bereits die spanische Zeitung „Marca“ berichtet, dass sich der Rekordtorschütze der portugiesischen Nationalmannschaft mit dem Verein Al-Nassr und Saudi-Arabien auf einen Siebenjahresvertrag geeinigt habe. Diesen soll er zweieinhalb Jahre als Spieler erfüllen und danach Botschafter der WM-Bewerbung des arabischen Landes werden, das sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 bemüht.

Laut „Marca“ würde Ronaldo während seiner aktiven Karriere etwa 200 Millionen Euro pro Jahr kassieren, das Mega-Gehalt soll für seine Botschafter-Rolle danach sogar noch steigen. Die Zeitung, die beste Kontakte zu Ronaldos Ex-Club Real Madrid pflegt, berichtete, dass der Deal innerhalb von Stunden offiziell gemacht werden könnte, sobald sich der 37-Jährige zur Vertragsunterschrift nach Riad aufmacht. (dpa)

