Ronnie O'Sullivan: "Ich liebe es, abgeschrieben zu werden"

Sheffield. Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan ist immer auf der Suche nach Kritikern. Dies sagte der 45-Jährige vor dem Start der WM in Sheffield dem TV-Sender Eurosport.

"Ich genieße es auf jeden Fall, Menschen das Gegenteil zu beweisen. Ich liebe es, abgeschrieben zu werden, und ich glaube, viele Leute haben Angst, mich jetzt abzuschreiben, weil ich jedes Mal zurückkomme und einen Weltmeistertitel oder so etwas gewinne", betonte "The Rocket", der das Turnier am 17. April (11.00 Uhr/Eurosport) eröffnet.

Als Titelverteidiger ist O'Sullivan traditionell an Position eins gesetzt und kann frühestens im Finale auf Landsmann Judd Trump oder den Australier Neil Robertson treffen. Ein Erfolg wäre für ihn aber schon der Einzug in die Runde der letzten Acht, betonte der Champion von 2020. "Ich sage immer, ein Viertelfinale bei der WM ist eine großartige Leistung. Du gewinnst ein paar Spiele und hast die zweite Woche des Turniers erreicht."

