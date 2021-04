Roosters-Kapitän Ankert: „Wir müssen unser Spiel spielen“

Iserlohn. Im Interview äußert sich der Iserlohner zum Play-off-Start, zu Tiefs und zu mentaler Stärke.

Nach dem Sieg gegen Ingolstadt genoss er den Einzug in die Play-offs daheim bei seiner Familie in Köln. Am Montagmorgen war Torsten Ankert (32) aber pünktlich wieder an der Eissporthalle, und ehe er in den Bus stieg, der zur Abfahrt nach Berlin startklar vor der Halle stand, nahm er sich Zeit für ein Gespräch mit unserer Zeitung.

In Ihrem ersten Jahr bei den Roosters wurden Sie gleich zum Kapitän ernannt und führen die Mannschaft jetzt in den Play-offs aufs Eis. Beschreiben Sie doch mal Ihre Gefühle, nachdem das große Ziel erreicht ist?

Es ist alles noch ziemlich frisch und schwer in Worte zu fassen. In normalen Zeiten hätten die Fans bei einem Spiel wie am Sonntag gegen Ingolstadt die Decke abgerissen. Ich kann nur sagen, dass ich es keine Sekunde bereut habe, nach Iserlohn gekommen zu sein. Wir können stolz auf alle sein, die zu dem Erfolg beigetragen haben.

Was hat aus Ihrer Sicht den Ausschlag gegeben, dass die Roosters doch noch Vierter geworden sind?

Irgendwie war das ja die kürzeste längste Saison, die ich je gespielt habe. Es gab Höhen und Tiefen, aber wir haben uns aus schlechten Phasen immer schnell herausgearbeitet. Nach der Packung gegen Straubing standen wir mit dem Rücken zur Wand. Aber wir haben uns nicht runterziehen lassen und haben danach gut gepunktet.

Wie habt Ihr diesen Tiefschlag mit dem 0:5 gegen Straubing weggesteckt?

Wir waren schon im Play-off-Modus. Wenn man ein Spiel verliert, ist es egal, ob mit 1:0 oder 10:0. Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt und nicht angefangen zu rechnen. Es war keine leichte Situation, und wie die gemeistert wurde, war klasse. Auch am Sonntag gegen Ingolstadt hatten wir enormen Druck, denn alles hing letztlich an diesem einen Spiel. Da haben wir große mentale Stärke bewiesen.

Was kann ein erfahrener Spieler den jüngeren für die Play-offs mitgeben?

Gerade die erfahrenen Spieler müssen wie bisher ihr Ding machen und sich optimal vorbereiten. Wir müssen nichts ändern, sondern nur das beibehalten, was uns bisher schon stark gemacht hat. Die Spannung steigt bei jedem ja automatisch.

Es gibt einige angeschlagene Spieler, und sie gehören auch dazu. Wie groß ist das Problem?

In den Play-offs gibt es kein angeschlagen sein, entweder man spielt oder man spielt nicht. Und ehe man gar nicht spielen kann, muss schon sehr viel passieren.

Der Gegner heißt Eisbären Berlin. Wie kann man den packen?

Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und brauchen uns nicht so sehr auf Berlin zu konzentrieren. Das Trainerteam wird uns schon gut einstellen. Es ist egal, gegen wen wir spielen. Wir müssen unser Spiel spielen. Wenn das klappt, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance.

In der Corona-Saison wird das Viertelfinale erstmals im Best-of-three-Modus gespielt. Ist das ein Vorteil für den Außenseiter?

Das kann so sein, in drei Spielen kann alles passieren. Am Dienstag hat Berlin erst mal den Druck, denn die sind klarer Favorit. Aber wir werden alles geben, um dort zu gewinnen. Und dann kommen die nach Iserlohn, und sie werden es gewiss nicht leicht haben. Bei sieben Spielen sagt man ja, dass Spiel fünf entscheidend ist. So gesehen haben wir diese Situation bei Best of three direkt im ersten Spiel.