Rüge für Paris Brunner - BVB-Talent trainiert individuell

Marbella. Nachwuchstalent Paris Brunner nimmt nicht am BVB-Training der Profis teil. Er trainiert individuell.

Auch am vorletzten Trainingstag im Wintercamp von Marbella ging es bei Borussia Dortmund um spielerische Fortschritte. Am Montagmorgen arbeiteten die Profis mit Verstärkung aus U23 und U19 in Person von Kjell Wätjen im Banus Football Center in Südspanien in einem verkleinerten Spielfeld. Es ging dabei um Pressingsituationen und wie man daraus entkommt.

Paris Brunner, 17, hingegen gehörte nicht zum Aufgebot auf dem Platz, er schuftete auf einen Nebenplatz individuell. Andere Dortmunder Spieler schufteten zudem noch im Zelt, das mit Fitnessgeräten und Gewichtscheiben bestückt ist. Bei einem Großteil aber war das eine Maßnahme zur individuellen Belastungssteuerung.

BVB: Vorfall in der Nacht zu Sonntag

Für Brunner hingegen war das nach Informationen dieser Redaktion als Rüge zu verstehen, hatte er sich doch gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen aus der U19, Cole Campbell (17) , einen Vorfall geleistet. Beide waren in der Nacht zu Sonntag nicht pünktlich zurück in ihren Hotelzimmern, beide durften nicht mit der Mannschaft auf den Platz. Um eine Suspendierung aber handelt es nicht.

Paris Brunner nach dem WM-Titel mit der U17. Foto: Achmad Ibrahim / DPA Images

Sky hatte am Sonntagabend darüber berichtet, dass Brunner und Campbell unerlaubterweise ihre Hotelzimmer verlassen hatte. Für alle minderjährigen Spieler gelte die Vorschrift, dass sie sich nach Mitternacht in ihren Zimmern befinden müssen.

BVB: Paris Brunner gehört zu den größten Talenten im deutschen Fußball

Beim BVB legte man am Montagvormittag Wert darauf, den Vorfall mit Brunner und Brunner nicht zu überhöhen. In seiner noch jungen Karriere aber war Brunner schon einmal negativ aufgefallen – und das ist noch nicht lange her. Im Oktober wurde das Nachwuchstalent kurzzeitig aufgrund eines nicht näher genannten Vorfalls suspendiert.

Brunner gehört zu den größten Talenten des deutschen Fußballs. Er wurde nach dem U17-WM-Titel offiziell zum besten Spieler des Turniers ausgewählt. Zudem ist er mit dem Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden, als größtes Talent im Jahrgang 2006. Gemeinsam mit Campbell und Wätjen ist er zum ersten Mal im Trainingslager dabei.

