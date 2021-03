Sané über eigene Entwicklung beim FC Bayern: "Geht bergauf"

München. Nationalspieler sieht sich nach einer Eingewöhnungs- und Lernphase beim FC Bayern München auf dem richtigen Weg.

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané kommt nach eigener Einschätzung beim FC Bayern München immer besser in Schwung. "Ich denke, jetzt ist eine Weile vorbeigegangen, ich fühle mich auch immer besser und besser, hatte mehr Zeit die Automatismen, die Mannschaft kennenzulernen. Deshalb geht es in letzter Zeit auch ein bisschen bergauf bei mir", befand der 25-Jährige vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen Lazio Rom. "Für mich war es am Anfang generell einen Tick schwieriger, weil ich den Spielrhythmus vorher nicht hatte", erläuterte er weiter.

Sané habe erst die Automatismen kennenlernen müssen. Er war im vergangenen Sommer von Manchester City nach München gewechselt.

Trotz des 4:1 im Hinspiel gegen die Römer warnte der Offensivspieler seine Mannschaft. "Wenn wir uns nicht gut vorbereiten und Lazio nicht ernst nehmen würden, dann könnte das ganz schell nach hinten losgehen", mahnte Sané. Der Titelgewinn in der Champions League sei für ihn "sehr sehr wichtig. Das ist ein großes Ziel von mir." (dpa)