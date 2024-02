Schalke geht in Kiel baden: Was Wilmots falsch gemacht hat

Schalke 04 präsentiert sich in Kiel blutleer und kopflos und verliert verdient 1:0. Aber auch neben dem Platz bleibt es mächtig unruhig auf Schalke und Marc Wilmots legt keinen guten Start hin. Alles zum Spiel und der Situation bei den Königsblauen in 19:04 - der Schalke-Talk.

Essen Der FC Schalke 04 steckt sportlich nach der Niederlage bei Holstein Kiel direkt wieder in einem Loch. Im Schalke-Talk wird diskutiert.

Der FC Schalke 04 präsentierte sich bei der 0:1-Niederlage bei Holstein Kiel blutleer und kopflos. In einer neuen Ausgabe unseres Talks „19:04 - der Schalke-Talk“ sprechen Schalke-Reporter Andreas Ernst, WAZ-Gelsenkirchen-Lokalchef Sinan Sat und Moderator Matthias Heselmann über die Krise, die schneller zurück ist, als man sich das rund um die Veltins-Arena erhofft hatte.

„Eigentlich ist alles wieder wie vor zwei Wochen“, sagt Ernst. „Täglich grüßt das Murmeltier.“ Er beschreibt im Talk, wie er die Schalker Leistungen vor allem in Auswärtsspielen in dieser Saison wahrnimmt und daran als neutraler Reporter mitunter verzweifelt. Er zählt im Talk die Spiele auf, in denen die Schalker Mannschaft in dieser Saison vor allem auswärts keine Leistung auf den Platz gebracht hat. Auch Sat legt den Finger in die Wunde und sagt: „Nach fast jedem Schalke-Spiel hast du das Gefühl, schlechter geht es nicht.“

FC Schalke 04: Wilmots legt keinen guten Start hin

Dabei lag vor der Partie gegen Kiel kaum Druck auf der Schalker Mannschaft, da das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig gewonnen werden konnte und zudem die Äußerungen von Clemens Tönnies und anderen Großsponsoren unter der Woche für viel Gesprächsstoff gesorgt hatten.

Neben der sportlichen Situation sprechen Sat, Ernst und Heselmann auch über den neuen sportlichen Verantwortlichen Marc Wilmots, der keinen guten Start beim FC Schalke hingelegt hatte. Viel Spaß beim neuen Talk, den ihr hier auch bei Youtube sehen könnt.

