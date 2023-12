Schalke-Legende Thon fordert BVB-Talent Brunner für EM-Kader

Essen Beim WM-Sieg der deutschen U17 gehörte Paris Brunner zu den Stars. Schalke-Legende Olaf Thon will ihn bei der EM 2024 sehen.

In der U19-Bundesliga West gehört Paris Brunner schon länger zu den auffälligsten Spielern, und auch bei den deutschen U17-Weltmeistern stach das Talent von Borussia Dortmund heraus. Der 17-Jährige erzielte wichtige Treffer in den K.-o.-Spielen und wurde zum Spieler des Turniers gewählt.

Geht es nach Olaf Thon, sollte der junge Stürmer sogar schon bald für die A-Nationalmannschaft auflaufen. „Ich würde mich freuen, wenn ein U17-Weltmeister im Sommer im Kader von Julian Nagelsmann stünde“, schrieb die Vereinslegende von Schalke 04 in seiner Kicker-Kolumne im Hinblick auf die EM 2024. „Mit Dortmunds Paris Brunner zur EM – warum denn eigentlich nicht?“

Gerade als Joker könne Brunner eine wichtige Rolle einnehmen, glaubt Thon. Es sei wichtig, Talenten viel zuzutrauen, so der Weltmeister von 1990 weiter. „Wichtig finde ich aber vor allem, dass der DFB einem Perspektivspieler wie ihm einfach auch mal die Möglichkeit gibt, bei so einem großen Turnier hineinzuschnuppern.“

Zumal der DFB mit der Nominierung des BVB-Youngsters ein positives Signal an weitere deutsche Talente senden könne. Zugleich bremste Thon die Erwartungen an Brunner. Man müsse vorsichtig mit jungen Spielern umgehen.

BVB möchte mit Brunner verlängern

Bevor Brunner ein ernsthaftes Thema für Bundestrainer Nagelsmann werden könnte, müsste der Angreifer sich wohl erst einmal im Seniorenfußball behaupten. Noch ist er ohne Einsatz für die BVB-Profis, läuft für die U19 der Borussen auf (elf Tore in zwölf Saisonspielen).

In den Zukunftsplanungen des Revierklubs hat Sportdirektor Sebastian Kehl Brunner genauso wie die beiden Dortmunder U17-Weltmeister Almugera Kabar und Charles Herrmann aber auf der Rechnung. „Wir haben die Jungs im Blick, wir unterstützen sie und haben Entwicklungspläne mit ihnen. Für die Zukunft von Borussia Dortmund sind das wichtige Bausteine“, sagte er am Rande des 1:1 gegen Bayer Leverkusen am Wochenende bei DAZN.

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Die deutsche Mannschaft um Almugera Kabar (Nummer 3) feiert nach dem Sieg auf dem Podium mit ihrem Pokal. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Almugera Kabar (Nummer 3) wird nach dem entscheidenden Schuss von seinen Mannschaftskameraden verfolgt. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Die deutsche Mannschaft feiert nach dem Sieg im WM-Finale gegen Frankreich. Die deutschen U17-Fußballer siegten nach dem 4:3 im Elfmeterschießen. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Konstantin Heide, Torhüter von Deutschland, jubelt, nachdem er einen französischen Elfmeter gehalten hat. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Tidiam Gomis (re.) aus Frankreich und Almugera Kabar in Aktion. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Die deutschen Spieler feiern nach dem Treffer zum 2:0. Foto: Achmad Ibrahim / AP

So feierten Almugera Kabar und Co. den WM-Titel Noah Darvich aus Deutschland jubelt nach seinem Treffer zum 2:0. Foto: Achmad Ibrahim / dpa

Mit Brunner will der BVB offenbar bald langfristig verlängern. Dies berichtet der Pay-TV-Sender Sky. Zurzeit ist der Angreifer, der zum besten Turnierspieler der U17-WM in Indonesien gekürt wurde, noch mit einem Fördervertrag bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden.

„Natürlich ist Paris für uns ein extrem spannender Spieler, und wir sind wirklich stolz auf seine Leistungen. Nicht nur bei der WM, auch bei der EM ist er zum besten Spieler gewählt worden“, sagte Dortmunds Jugendkoordinator Lars Ricken zuletzt bei Sky: „Je länger das Turnier dauerte, je wichtiger die Spiele wurden, umso mehr wurde er zum Unterschiedsspieler.“ (mit SID)

