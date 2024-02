Schalke: Ouedraogo meldet sich zurück - fünf Mann fehlen

Gelsenkirchen Nach langer Zeit steht Assan Ouedraogo wieder mit Schalke-Profis auf dem Rasen. Ein Quintett fehlte im Mannschaftstraining am Dienstag.

Mit der Rückkehr eines Hoffnungsträgers ist der FC Schalke 04 in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden gestartet. Am Dienstag trainierte Assan Ouedraogo wieder mit den S04-Profis - erstmals nach seinem Syndesmosebandriss. Für die Königsblauen stand Ouedraogo zuletzt Ende Oktober auf dem Rasen. Das letzte Pflichtspiel absolvierte er bei der U17-WM für den späteren Weltmeister Deutschland Mitte November.

Bei dem Turnier in Indonesien zog sich Ouedraogo die Verletzung zu und fiel seither aus. Bei seiner Rückkehr am Dienstag absolvierte er Teile der Einheit von Trainer Karel Geraerts, die er etwas früher als seine Teamkollegen beendete. In den kommenden Tagen soll das Pensum stückweise gesteigert werden, so dass Ouedraogo im Bestfall in der kommenden Woche wieder in vollem Umfang trainieren kann. Das erklärte Lizenzspieler-Chef Gerald Asamoah am Rande der Einheit.

Schalke: Soppy trainiert individuell

Drei Profis spulten am Dienstag derweil ein individuelles Programm ab. Neben dem kränkelnden Kenan Karaman und dem angeschlagenen Bryan Lasme betraf das auch Brandon Soppy. Der Winter-Neuzugang soll zunächst das nötige Fitnessniveau erreichen und dann ins Team integriert werden, wie Sportdirektor Marc Wilmots nach der 0:1-Pleite bei Holstein Kiel am Wochenende erklärte. Bis zum Heimspiel gegen den FC St. Pauli am 1. März soll es so weit sein. Dominick Drexler und Ralf Fährmann fehlten am Dienstag krankheitsbedingt.

Nicht dabei war zudem ein Trio aus der U23, das zuletzt regelmäßig am Profitraining teilnahm. Niklas Castelle, Steven van der Sloot und Jimmy Kaparos bereiteten sich mit dem Regionalliga-Team auf das Auswärtsspiel bei Rot Weiss Ahlen am Dienstagabend (19.30 Uhr) vor. Auf Unterstützung aus dem Profikader kann die U23 am Dienstag nicht hoffen. Logisch: Die Schalker bündeln alle Kräfte für das wichtige Heimspiel gegen Wiesbaden am Samstag (13 Uhr/Sky).

Mehr News zu Schalke 04 auf WhatsApp

Sie wollen immer auf dem neuesten Stand sein, was den FC Schalke angeht? Sie wollen nah dran sein am Verein und dabei sein, wenn unsere Reporter unterwegs sind und hinter die Kulissen gucken? Dann abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal „WAZ auf Schalke“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport