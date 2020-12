Schalke: Reha-Chef Schlumberger wechselt nach Liverpool

Gelsenkirchen. Andreas Schlumberger wird beim Klopp-Klub Liverpool als Leiter Reha und Performance arbeiten. Auf Schalke hatte ihn Werner Leuthard abgelöst.

Das Kommen und Gehen in der Fitness-Abteilung des FC Schalke 04 hält an: Am Dienstag gaben die Königsblauen bekannt, dass Dr. Andreas Schlumberger, erst vor knapp einem Jahr als “Leiter Fitness und Prävention” von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, den Klub wieder verlässt. Der 54-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Liverpool. Beim Klopp-Klub wird Schlumberger als Leiter Reha und Performance tätig sein.

Als Schlumberger im Januar 2020 von Borussia Mönchengladbach kam, sollte er die Schalker Profis in Sachen Fitness auf das höchste Level leiten. Sportvorstand Jochen Schneider nannte den Experten “mit seiner Expertise und langjährigen Erfahrung” eine “ideale Besetzung”. Vor seiner Zeit in Mönchengladbach hatte Schlumberger unter anderem auch schon für Bayern München und Borussia Dortmund gearbeitet. Auf Schalke sollte Schlumberger die Bereiche Athletiktraining, Belastungssteuerung, Rehabilitation und Ernährung ganz eng verknüpfen.

Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht: Insbesondere nach der Corona-Pause hatte Schalke große Verletzungsprobleme, die Profis wirkten insgesamt nicht fit. Schneider räumte ein, dass andere Vereine die Corona-Pause besser genutzt hätten.

Im Sommer ordnete Schalke seine Athletik-Abteilung deswegen neu: Mit Werner Leuthard kam ein neuer Fitness-Chef - Schlumberger war fortan nur noch “Leiter Reha”. Der Abschied jetzt kommt insofern nicht überraschend. Nach Liverpool holte ihn Jürgen Klopp, der mit Schlumberger bereits bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet hat.

Schalke wird die Stelle des Leiters Reha nicht neu besetzen: Die Aufgaben werden vom Team um Werner Leuthard übernommen. Was auf Schalke geblieben ist, sind die Verletzungsprobleme, die die Mannschaft auch in dieser Saison hat. So fielen mit Suat Serdar oder Salif Sané unter anderem Leistungsträger mit wiederholten Verletzungen aus.