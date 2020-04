Machen sich stark für andere: Die Ultras Gelsenkirchen sind an der Aktion "#helpgelsenk" beteiligt.

Fan-Hilfe Schalke-Ultras wollen Kultkneipen in der Corona-Krise helfen

Gelsenkirchen Fans des Bundesligisten haben eine Hilfsaktion für Kneipen und lokale Unternehmen gegründet. Betriebe erhalten Geld aus dem Verkauf von T-Shirts.

Die Ultras des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kämpfen für die Kneipenszene in Gelsenkirchen. Zusammen mit dem Schalker Fanprojekt starteten sie die Akttion „#helpgelsen“. „Ein Gelsenkirchen, das nach der Krise nicht mehr so ist wie es war, ist für alle unvorstellbar“, erklären die Ultras auf ihrer Internetseite. Ziel ist es, möglichst viele Gelsenkirchener Kneipen und Kleinstbetriebe zu retten, die wegen der Coronakrise keine Einnahmen mehr haben. Auch das Schalker Vereinslokal „Bosch“ an der Glückauf-Kampfbahn zählt dazu. "Es geht um dein Lieblingscafé, deine Stammkneipe oder den Friseur deines Vertrauens", heißt es auf der Internetseite „www.help-gelsen.de“.

10 Euro pro T-Shirt werden gespendet

Fans können branchenübergreifend lokale Unternehmen aus der Gastronomie oder dem Dienstleistungsgewerbe, soziale Einrichtungen und Künstler unterstützen. Mit dem Kauf eines T-Shirts (20 Euro) sollen jeweils zehn Euro an einen Betrieb nach Wahl gehen. "Lasst uns zeigen, dass wir das zusammen durchstehen!" schreiben die Initiatoren (fs)