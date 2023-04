Schock für Borussia Dortmund: Schlotterbeck droht Saison-Aus

Nico Schlotterbeck ist bedient. In Begleitung des Dortmunder Mannschaftsarztes Markus Braun muss er vom Feld.

Dortmund. Nico Schlotterbeck musste beim 4:0-Erfolg des BVB gegen Eintracht Frankfurt früh vom Platz. Die Verletzung könnte schwerer sein, als angenommen.

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss im Spiel am Freitag beim VfL Bochum (20.30 Uhr/DAZN) wohl auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der Fußball-Nationalspieler fehlte am Dienstag beim Teamtraining. Nach Aussage von Trainer Edin Terzic waren erneut Probleme am lädierten Oberschenkel aufgetreten.

Rückschlag für BVB-Profi NIco Schlotterbeck

Der 23-Jährige hatte bei seinem Comeback gegen Eintracht Frankfurt (4:0) bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden müssen. Viele vermuteten, dass das an dem Kopftreffer aus der 13. Minute lag: Donyell Malen hatte den Verteidiger bei einem Dortmunder Freistoß frontal ins Gesicht getroffen, woraufhin dieser mehrere Minuten behandelt werden musste. Der Grund war jedoch ein anderer - er hatte erneut ein Ziehen im Oberschenkel verspürt.

Droht Schlotterbeck sogar das Saison-Aus?

Laut einer ersten Aussage von Trainer Edin Terzic war die Auswechslung des Verteidigers in erster Linie eine Vorsichtsmaßnahme. „Er hat sich im Lauf an den Oberschenkel gefasst und ist zur Trainerbank gekommen", sagte Terzic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Er wollte weiterspielen, aber wir wollen natürlich auch lernen." Ob Schwarz-Gelb, wie Terzic hoffte, davon profitieren kann, „ihn früh runtergenommen zu haben" wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Eine genaue MRT-Diagnose steht noch aus. Bei nur fünf verbleibenden Spieltagen könnte Schlotterbeck sogar das Saison-Aus drohen. Sollte das wirklich der Fall sein, wäre es ein herber Rückschlag für den BVB im Kampf um die Meisterschaft.

Alte Verletzung könnte wieder aufgebrochen sein

Erstmals waren diese Beschwerden Ende März beim Länderspiel gegen Peru (2:0) aufgetreten. Nach einer kurzen Behandlung spielte Schlotterbeck damals allerdings weiter und wurde erst vier Minuten vor Spielende durch Thilo Kehrer ersetzt. Der 26-jährige Verteidiger vom englischen Erstligisten West Ham United war es dann auch, der beim Test gegen Belgien (2:3) Schlotterbecks Platz in der Startelf einnahm - weil dieser aufgrund seines Oberschenkels vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war. Mit Blick auf den Klassiker gegen die Bayern in München wollte man kein Risiko eingehen.

Für Nico Schlotterbeck geht es gegen die Bayern nicht mehr weiter. Foto: Getty

Für das Topspiel gegen den Rekordmeister (2:4) am 1. April schien Schlotterbeck auch wieder einsatzbereit und begann neben Niklas Süle in der Viererkette. Kurz vor der Pause musste der Ex-Freiburger dann aber runter. Diagnose: Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel. Gleichbedeutend mit einem wochenlangen Ausfall. Mit einer Rückkehr von Schlotterbeck hatte man erst Anfang Mai gerechnet, frühestens Ende April zur Partie gegen den VfL Bochum (Fr., 20.30 Uhr/DAZN) und Schlotterbecks älteren Bruder Keven (25). Genau diese wird der 23-Jährige nun aber auf jeden Fall verpassen. Stattdessen werden beim Auswärtsspiel gegen den Reviernachbarn wieder Mats Hummels (34) und Niklas Süle (27) das Abwehrzentrum bilden. Wie die Situation für den restlichen Saisonendspurt aussieht ist jedoch unklar.

