Schwimm-Verband: Groß als Unterstützer im Gespräch

Kassel. Auf der Suche nach Hilfe in turbulenten Zeiten beschäftigt sich der Deutsche Schwimm-Verband mit dem dreimaligen Olympiasieger Michael Groß.

In einem kritischen Brief an Präsident Marco Troll und den DSV-Vorstand sprechen sich unter anderen Ahtletensprecherin Sarah Köhler und die beiden Bundestrainer Bernd Berkhahn und Hannes Vitense für eine Rehabilitierung von Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen aus. Sollte dies nicht zeitnah möglich sein, schlagen sie Groß als Interimslösung für den Posten vor. "Der DSV ist am Zug. Mehr möchte ich dazu derzeit nicht sagen", sagte Groß der Deutschen Presse-Agentur.

Angesprochen auf die spektakuläre Personalie sagte Troll: "Ich habe mehrere Personalvorschläge vorliegen, wer uns jetzt unterstützen könnte. Einer davon ist Michael Groß." Ihm sei es wichtig, "dass die aktuell anstehenden Aufgaben erledigt werden, um gut organisiert und optimal vorbereitet zu den Olympischen Spielen zu fahren." In der vergangenen Woche hatte der DSV Kurschilgens Freistellung bestätigt, sich jedoch nicht zu den Gründen dafür geäußert.

Troll erklärte: "Aktuell führen wir Gespräche und prüfen alle Möglichkeiten einer Interimslösung bis Tokio. Eventuell könnten auch mehrere Personen eingebunden werden, damit sich die Last besser verteilt. Diese Personen sollten auf jede Fall die nötige Erfahrung mitbringen."

In ihrem Brief, der der dpa vorliegt, machen die Verfasser deutlich, dass sie unverzüglichen Handlungsbedarf sehen, da "die unmittelbare Vorbereitung der Olympischen Spiele bereits mit Hochdruck laufen müsste, diese aktuell jedoch nicht in nötiger Art und Weise umgesetzt wird."

