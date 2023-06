Schwimmerin Wellbrock beendet ihre Karriere

Berlin Die Olympia-Dritte Sarah Wellbrock macht Schluss mit dem Schwimmen, im Alter von 28 Jahren. Aus gesundheitlichen Gründen muss sie diese schwierige Entscheidung treffen.

„Der Schwimmsport war fast mein ganzes Leben ein Teil von mir und hat in den letzten 18 Jahren meinen Alltag bestimmt. Aber seit über zwei Jahren kann mein Körper der Belastung nicht mehr standhalten“, schrieb die 28-Jährige auf Instagram. Zu ihrem eigenen Wohl müsse sie nun einen Schlussstrich ziehen.

Immer wieder habe sie in den vergangenen zwei Jahren darauf gehofft, ihre langwierigen Schulterprobleme noch einmal in den Griff zu bekommen, heißt es in einer Erklärung ihres Managements. Trotz großen Aufwands trat jedoch keine Besserung ein.

„Unzählbare Tränen“ geflossen

„Natürlich sind unzählbare Tränen innerhalb dieses Entscheidungsprozesses geflossen und es werden mit Sicherheit auch noch einige dazu kommen. Es war eine unfassbar harte Entscheidung“, schrieb Wellbrock weiter, die vor der Hochzeit mit Olympiasieger Florian Wellbrock im Jahr 2021 unter ihrem Mädchennamen Köhler Erfolge feierte. Rational sei das Karriereende aber die beste Entscheidung.

Ihren größten Erfolg holte die in Hanau geborene Schwimmerin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Wellbrocks Bronze über 1500 Meter Freistil war für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) die erste olympische Becken-Medaille seit 13 Jahren. Zudem wurde sie 2019 Weltmeisterin im Team über 5 Kilometer Freiwasser und 2017 Europameisterin über 800 Meter Freistil. Neben ihrer Sportkarriere hat Wellbrock ein Jurastudium abgeschlossen.