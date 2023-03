Shiffrin nach 87. Weltcupsieg nun alleinige Rekordhalterin

Are. US-Ski-Star Mikaela Shiffrin hat beim Slalom in Are ihren 87. Weltcup-Sieg gefeiert und damit den Schweden Ingemar Stenmark überholt.

US-Star Mikaela Shiffrin hat einen weiteren sporthistorischen Sieg gefeiert und ist zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Die 27-Jährige raste beim Slalom im schwedischen Are am Samstag zu ihrem 87. Weltcup-Erfolg und ließ damit den früheren Technik-Spezialisten Ingemar Stenmark hinter sich. Der Schwede hatte in seiner Karriere insgesamt 86 Weltcup-Siege eingefahren. Mit ihrem Triumph im Riesenslalom am Freitag hatte Shiffrin bereits an der Spitze der ewigen Bestenliste mit ihm gleichgezogen. Nun thront die Ausnahmeathletin aus Colorado dort alleine.

Fünfter Gesamtweltcup-Sieg für den Ski-Star

Shiffrin siegte in Are mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierte Schweizerin Wendy Holdener. Dritte wurde Lokalmatadorin Anna Swenn Larsson. Die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr, die bei den Weltmeisterschaften in Frankreich im Februar Bronze geholt hatte, belegte Rang sechs. Ihre Teamkolleginnen Emma Aicher und Jessica Hilzinger fuhren auf die Plätze 11 und 20.

Für Shiffrin war es bereits der 13. Saisonsieg, der sechste in ihrer Paradedisziplin Slalom. Ihren insgesamt fünften Gesamtweltcup-Sieg hat die Amerikanerin längst sicher, auch die kleinen Kristallkugeln für die beste Slalom- und Riesenslalom-Fahrerin des Winters sind ihr beim Saisonfinale in Andorra kommende Woche nicht mehr zu nehmen. Dazu holte sie im Februar drei weitere WM-Medaillen, darunter Gold im Riesentorlauf.

Stenmark gönnt Shiffrin den Rekord - und glaubt an mehr

Stenmark hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, wie sehr er Shiffrin den Rekord gönne. Die siebenmalige Weltmeisterin berichtete, dass sie zuletzt mehrfach Kontakt mit dem inzwischen 66-Jährigen gehabt und er ihr mehrere Videobotschaften geschickt habe. Nicht wenige Experten trauen Shiffrin zu, langfristig auch die Marke von 100 Weltcup-Siegen zu knacken. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport