Sky-Kommentator Hansi Küpper: "Ich vermisse den Fußball"

Essen Der gebürtige Essener kommentiert am Samstag die historische Konferenz des Senders. Wir haben mit ihm über den besonderen Spieltag gesprochen.

Hansi Küpper hat gerade Zeit, viel Zeit. Die Fußball-Bundesliga pausiert, also gibt es auch für den Sky-Kommentator wenig zu tun. "Ich verbringe derzeit 22 Stunden am Tag mit meiner Frau in der Wohnung. Ich bin absolut entschleunigt", sagt der 59-jährige Essener. An diesem Samstag allerdings nimmt er wieder Fahrt auf: Der Pay-TV-Sender Sky zeigt erstmals seine historische Bundesliga-Konferenz. Gemäß der Spieltagsansetzung werden ab 15.30 Uhr besondere Duelle der Mannschaften gezeigt und live kommentiert, im Anschluss folgt ein Spiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Hansi Küpper kommentiert die Partie 1. FC Union Berlin gegen FSV Mainz 05 aus der Saison 2001/02. Wir sprachen mit ihm darüber, wie er ein Spiel begleiten will, dessen Ausgang er längst kennt.