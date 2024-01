Köln Am Mittwoch spielen die deutschen Handballer gegen Kroatien. Deutschland will ins EM-Halbfinale - wäre das Kroatien sogar genehm?

Die deutschen Handballer haben es selbst in der Hand. Ein Sieg gegen Kroatien am Mittwoch, und sie stehen im EM-Halbfinale am Freitag. Im Vorfeld der Partie in der Kölner Arena gab es aber Diskussionen: Haben die Kroaten ein Interesse an einer eigenen Niederlage, um ihre Chancen auf die Olympia-Teilnahme in Paris zu verbessern? Es wäre die vierte EM-Niederlage in Folge für das Balkanland.

Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handball-Bundes, erläuterte: „Kroatien würde davon profitieren, wenn eine Mannschaft, die bei der vergangenen Handball-WM vor ihnen platziert war und aktuell einen sicheren Platz für ein Qualifikationsturnier hat, sich direkt für Paris qualifizieren würde.“

Konkret profitieren würden sie also von Deutschland als Europameister. Oder zumindest als Medaillengewinner, sollten die schon direkt für Olympia qualifizierten Frankreich (als Gastgeber) und Dänemark (als Weltmeister) sich den EM-Titel sichern. Dann würde der EM-Sieger-Platz weitergereicht.

Handball-EM 2024: Hoffen auf Nachrückerplätze

Im Frühjahr werden die Olympiaqualifikationsturniere gespielt, eines davon wohl auch in Deutschland. Stand jetzt ist Kroatien nicht dabei, der neunte Platz bei der WM im vergangenen Jahr reichte nicht für ein Qualifikationsturnier-Ticket (nur bis Rang acht). Nun wird bei der EM auf Nachrückerplätze gehofft. Neben Deutschland könnten Schweden und Ungarn theoretisch noch das direkte Ticket nach Paris lösen.

Aus kroatischer Sicht dürfte vor allem Österreich nicht das Halbfinale erreichen und statt Deutschland vom direkten Nachrücken nach Paris träumen. Das würde primär eine Niederlage der Kroaten gegen Deutschland verhindern...

Aber am Ende ist all das Theorie. Was gegen eine absichtliche Niederlage der Kroaten spricht: Sie sind Gastgeber der WM 2025, ein Sieg zum EM-Ende wäre auch ein bisschen Wiedergutmachung und Eigenwerbung für die WM. Zumal: Wird der WM-Siebte Ägypten Afrikameister, rückt Kroatien auch so ins Olympia-Qualifikationsturnier nach. Die Chancen stünden also auch mit einem deutschen Sieg nicht so schlecht für die Kroaten.

