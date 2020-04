So wie die Sportanlage Jahnstadion in Bottrop sind derzeit viele Stätten wegen der Corona-Krise geschlossen.

Kommentar Solidarität in der Krise: Helft den Sportvereinen

Die Folgen der Corona-Krise treffen vor allem die kleineren, gemeinnützigen Sportvereine. Warum sie Hilfe bitter nötig haben. Ein Kommentar.

Man mag in diesen düsteren Tagen weglaufen wollen vor all den schlechten Nachrichten. Erkrankungen, Absagen, Insolvenzgefahr, Kurzarbeit und Gehaltseinbußen: Innerhalb weniger Wochen haben die Folgen der Coronavirus-Pandemie den Sport zum Stillstand gebracht. Wenige gute Nachrichten hat die Welt derzeit übrig, aber es gibt sie noch. Diese etwa: In der Krise rücken die Menschen zusammen und helfen einander.

Gemeinnützige Vereine können kaum Rücklagen bilden

NRW stellt als eine Art Nothilfe 13 Millionen Euro für Vereine und Übungsleiter bereit, die nun um ihre Existenz fürchten. Viele Sportklubs haben Hilfe bitter nötig. Kleinere, gemeinnützige Vereine trifft es schwer. Sie sind aufgrund der Gemeinnützigkeit gesetzlich dazu verpflichtet, nur in einem begrenzten Umfang Gewinn zu erzielen und Rücklagen zu bilden. Durch die Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie brechen nun die Einnahmen weg. Die Fixkosten aber laufen weiter: Die Miete für die Räume, in denen Fitnesskurse angeboten werden. Die Kosten für die Übungsleiter. Die Vorauszahlungen für die Ausrichtung von Wettkämpfen.

Es ist gut, dass die politischen Entscheidungsträger die Nöte der kleinen Sportvereine im Blick haben. Umgekehrt helfen Vereinsmitglieder bei der Bewältigung der Krise, kaufen für Mitbürger ein, fahren Ältere zum Arzt. Das ist gelebte Solidarität. Und eine gute Nachricht.