800 Meter im legendärsten Leichtathletik-Stadion der USA

Eugene. Als Reporter bei der Leichtathletik-WM in den USA wird nicht nur geschrieben: Im Rennen der Journalisten geht es im Hayward Field heiß her.

Das Hayward Field in Eugene ist ein magischer Ort für Fans der Leichtathletik. Im Stadion der Universität von Oregon wurden Legenden dieses Sports geschliffen, in harten Vorausscheidungen sieben die Gastgeber dort die Teilnehmer für Weltmeisterschaften und Olympia aus. Hier schlägt das Herz der US-Leichtathletik. Ein Ort der Leidenschaft, ein Ort der Tradition.

Ein Ort voller Schmerzen. Das ist für mich das Hayward Field, als ich auf die letzten 150 Meter des Rennens einbiege. Es ist der Moment, in dem die letzten Reserven mobilisiert werden, die Magie des Stadions nebensächlich wird, die eigenen Herzschlaggeräusche den Lärm der Umgebung übertönen und man nur noch den Läufer vor sich ins Visier nimmt. Es ist der Moment, in dem man sich fragt: Warum habe ich mir das angetan?

Plötzlich packen die ersten ihre Spikes aus

Es klang doch so witzig. Ein Medienrennen über 800 Meter planten die Veranstalter der Leichtathletik-WM im Nordwesten der USA während der Wettbewerbe. Im Stadion selbst. Einmal rennen, wo dieser Tage Weltmeister gekürt werden. „Das wird ein großer Spaß“, warben die Helfer im Pressezentrum mit typisch amerikanischer Begeisterung.

Da stand ich also wenig später in diesem legendären Stadion mit weiteren 120 Journalisten aus aller Herren Länder. Bereit für zwei spaßige Runden. Dann packten die Ersten ihre Spikes aus. Spätestens jetzt war klar: Das hier ist alles andere als eine Spaß-Veranstaltung.

Es wird gerempelt wie bei den Profis

Der siebte Lauf war meiner, 17 Mann gingen an den Start. Neben mir der etwas betagtere Walter aus Bolivien, der freundlich dreinblickende Japaner Yusuke und Hobbyrennfahrer Erik aus Holland – ganz klar Kategorie Spaßläufer. Aber eben auch Jason aus den USA, Daniel aus Jamaika und Andrea aus Italien – Typen mit Spikes an den Füßen.

Startschuss, bald drängen alle auf die Innenbahn, Ellenbogen fliegen, es wird gerempelt wie bei den Profis, bevor sich das Feld wie ein Akkordeon auseinanderzieht. Als die letzten 150 Meter vor mir liegen, ist der Jamaikaner Daniel schon im Ziel. Am Ende wird der Schweizer Guillaume die Gesamtwertung in 1:54,62 Minuten gewinnen. Zur Einordnung: Deutschlands WM-Starter Marc Reuther war hier nur knapp vier Sekunden schneller. Im Ziel warteten wir noch auf Walter, der seine Runden im Jogging-Tempo abgespult hat und auf den letzten Metern fröhlich Richtung Tribüne winkt. Er hatte definitiv Spaß.

