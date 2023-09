Alle Infos zur neuen NFL-Saison: Stars, Favoriten, Spielplan

Essen. Die größte Show im Weltsport startet wieder. Die NFL geht in ihre 58. Saison. Kansas City ist erneut der Favorit. Die wichtigsten Antworten.

Es gibt die Champions League im Fußball, die NBA im Basketball, es gibt berühmte Tennisturniere , die Tour de France – doch die größte Show im Weltsport liefert die American-Football-Profiliga NFL. Keine Liga weiß ihre Stars so perfekt weltweit zu vermarkten und die Touchdowns auf allen Ebenen zu verbreiten: Fernsehen, Social Media, Internet. 2021 betrug der Umsatz der NFL 17 Milliarden Dollar – die Champions League im Fußball kommt auf drei Milliarden Euro. In Deutschland ist Football bei den Jüngeren die zweitbeliebteste TV-Sportart. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beginnt der Kampf der 32 Teams um die Teilnahme am 58. Super Bowl, der am 11. Februar 2024 in Las Vegas stattfindet. Titelverteidiger Kansas City Chiefs eröffnet gegen die Detroit Lions die Saison. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie sieht der NFL-Spielplan aus?

An 17 Spieltagen der regulären Saison bis zum 6./7. Januar 2024 ermitteln die 32 Teams 14 Play-off-Teilnehmer, die dann in drei K.-o.-Runden die beiden Super-Bowl-Teilnehmer ausspielen. Ein Spiel dauert netto 60 Minuten, aufgeteilt in vier Viertel. Die Bruttospielzeit beträgt aber bis zu drei Stunden.

Wer sind die Favoriten in der NFL?

Titelverteidiger Kansas City Chiefs geht als großer Favorit in die Saison. In den vergangenen vier Jahren gewannen die Chiefs zweimal den Titel (2020, 2023), verloren jeweils einmal im Halbfinale (2022) und Finale (2021). Das liegt an Quarterback Patrick Mahomes, aktuell Maß aller Dinge im American Football – ihm wird zugetraut, ähnlich viele Titel wie Tom Brady zu holen. Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger hat seine Karriere beendet – zum ersten Mal in diesem Jahrtausend beginnt eine Saison ohne ihn. Die größten Herausforderer sind die Philadelphia Eagles, die Buffalo Bills und die San Francisco 49ers.

Wer sind die Stars der NFL?

Mahomes ist der beste Spieler. Viel Aufmerksamkeit ziehen auch andere auf sich – zum Beispiel Quarterback Jalen Hurts (Philadelphia), Runningback Christian McCaffrey (San Francisco) und Passempfänger Justin Jefferson (Minnesota). Der bestbezahlte NFL-Spieler ist Justin Herbert, Quarterback der Los Angeles Chargers. Er unterschrieb Ende Juli einen Fünfjahresvertrag, der ihm 240 Millionen Euro einbringt.

Wird ein NFL-Talent durchstarten?

Über 200 Talente kamen durch den Draft im April zu NFL-Verträgen und werden am Wochenende debütieren. Am meisten wird Bijan Robinson (Atlanta Falcons) und Anthony Richardson (Indianapolis Colts) zugetraut.

Was war der spektakulärste Transfer der NFL?

Der legendäre, inzwischen fast 40 Jahre alte Quarterback Aaron Rodgers wechselte nach 18 Jahren bei den Green Bay Packers zu den New York Jets. Er nahm dafür Gehaltseinbußen auf sich. Auf der Quarterback-Position hat ein Generationenwechsel stattgefunden – nur Rodgers ist von den Spielmacher-Oldies noch übrig. Ob Tom Brady, Ben Roethlisberger, Drew Brees, die Manning-Brüder Eli und Peyton, Philip Rivers – außer Rodgers haben alle ihre Karriere inzwischen beendet.

Gibt es deutsche Spieler in der NFL?

Ja, drei deutsche Spieler haben es in ein NFL-Aufgebot geschafft, die Brüder Amon-Ra (Detroit Lions) und Equanimeous St. Brown (Chicago Bears) sowie Jakob Johnson (Las Vegas Raiders). Amon-Ra wurde sogar zum Teamkapitän gewählt.

Jakob Johnson, ein Deutscher in der NFL. Foto: dpa

Finden NFL-Spiele in Deutschland statt?

Nach der Premiere im November 2022, als in München die Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks besiegten, finden 2023 zwei Saisonspiele in Deutschland statt. In Frankfurt treffen zunächst die Kansas City Chiefs mit Mahomes auf die Miami Dolphins (5. November, 15.30 Uhr) und eine Woche später die New England Patriots auf die Indianapolis Colts (12. November, 15.30 Uhr, beide RTL). Beide Spiele sind bereits ausverkauft.

