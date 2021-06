Antje Buschschulte: Impulsive Kämpferin für den Klimaschutz

Magdeburg. Antje Buschschulte wurde Schwimm-Weltmeisterin und gewann fünf Olympia-Medaillen. Jetzt kandidiert sie für die Grünen in Sachsen-Anhalt.

Wasser spielt im Leben von Antje Buschschulte noch immer eine große Rolle. Zwölfeinhalb Jahre nach dem Abschied vom Leistungssport bestimmen aber nicht mehr die Schwimmhallen in Magdeburg, Wuppertal oder Halle ihren Tagesrhythmus. Sondern die Elbe. Seit 2003 lebt Buschschulte wieder in Magdeburg – zusammen mit dem früheren deutschen Top-Schwimmer Helge Meeuw und den drei gemeinsamen Töchtern. „Sehr naturnah“ wohne sie, erzählt Buschschulte im Gespräch mit dieser Redaktion, spricht über ihre Mitgliedschaft im örtlichen Kanuklub und schwärmt: „Wenn ich morgens joggen gehe, bin ich in fünf Minuten an der Elbe – das ist großartig.“

Weniger großartig fand Buschschulte das Ergebnis der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, als die AfD im März 2016 auf 24,3 Prozent der Stimmen kam. „Da war ich, wie wahrscheinlich viele, schon geschockt“, rekapituliert die 42-Jährige. Die junge Familie überlegte damals gerade, vor dem Wechsel der Kinder auf weiterführende Schulen näher zu den Eltern nach Wiesbaden oder Lübeck zu ziehen. „Ein bisschen Einfluss hatte das Wahlergebnis schon. Zusammen mit meinem Mann habe ich damals überlegt: Müssen wir Sachsen-Anhalt jetzt verlassen? Können wir das noch ertragen?“, erinnert sie sich. „Und da haben wir gesagt: Weglaufen ist auch keine Lösung.“