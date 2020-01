Melbourne. Die Favoriten sind erfolgreich in die Australian Open gestartet. Anders als noch in der Qualifikation zuvor gab es mit der Luft keine Probleme.

Australian Open: Auftaktsiege für Federer und Williams

Rekordjägerin Serena Williams (USA) und Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) sind am verregneten ersten Turniertag mit Auftaktsiegen in die Australian Open gestartet. Williams, die mit einem achten Sieg in Melbourne bei der Anzahl der Grand-Slam-Titel mit der Australierin Margaret Court (24) gleichzöge, besiegte Anastassija Potapowa (Russland) mit 6:0, 6:3. Osaka gewann mit 6:2, 6:4 gegen Marie Bouzkova (Tschechien).

Einen gelungen Einstand in seine 21. Australian Open feierte auch Roger Federer (Schweiz). Der Grand-Slam-Rekordsieger startete mit einem 6:3, 6:3, 6:2 gegen Steve Johnson (USA) in das Turnier. Federer hatte den Vorteil, in der mit einem Schiebedach versehenen großen Rod Laver Arena spielen zu dürfen: So blieb er vom Regen, der kurz nach Beginn des ersten Turniertags einsetzte, bis auf wenige Minuten verschont.

Eine etwas überraschende Erstrundenniederlage erlitt am ersten Tag des mit rund 44 Millionen Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres der an Nummer 13 gesetzte Denis Shapovalov (Kanada). Er unterlag Marton Fucsovics (Ungarn) mit 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7).

Tennis-Teenager Gauff bediegt erneut Venus Williams

Wie in Wimbledon hat Tennis-Teenager Cori Gauff auch bei ihrem Australian-Open-Debüt in der ersten Runde das Generationen-Duell mit ihrem Idol Venus Williams gewonnen. Die 15 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich gegen ihre Landsfrau mit 7:6 (7:5), 6:3 durch. „Ich war ein bisschen schockiert, als das Tableau rauskam“ sagte die jüngste Spielerin des Hauptfelds nach dem Erfolg gegen die älteste Teilnehmerin: „Ich war wirklich nervös heute.“

Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams wird am 17. Juni 40 Jahre alt und nahm zum 85. Mal an einem der vier wichtigsten Turniere im Tennis teil. Gauff bestreitet ihr drittes Grand-Slam-Turnier nach den US Open und Wimbledon.

Gauff hat gute Chancen aufs Weiterkommen

Auch beim Rasenevent in London hatte das Talent, damals noch als Nummer 313 der Tennis-Welt, das Duell mit der älteren Williams-Schwester in zwei Sätzen für sich entschieden. Anschließend sorgte Gauff für mächtig Furore und musste sich erst im Achtelfinale der späteren Siegerin Simona Halep aus Rumänien geschlagen geben.

Im Oktober gewann die junge US-Amerikanerin in Linz ihren ersten WTA-Titel und verbesserte sich in der Weltrangliste inzwischen auf Platz 67. In Melbourne trifft Gauff nun auf die Rumänin Sorana Cirstea und darf sich gute Chancen aufs Weiterkommen ausrechnen.

Die Luftqualität bereitete weder ihr noch den übrigen Tennisprofis Probleme bereitet. „Es schien normal heute. Ich denke, die Luftqualität war ziemlich gut heute. Ich hatte definitiv das Gefühl“, sagte Serena Williams. „Ich war wirklich besorgt, und bin es noch“, sagte die US-Amerikanerin. „Es ist immer noch eine Sorge für fast jeden, denke ich.“ Statt schlechter Luft sorgte Regen am frühen Nachmittag des ersten Hauptfeld-Spieltags für Unterbrechungen.

Rauch bereitete Probleme in der Qualifikation

Am vergangenen Dienstag und Mittwoch hatte der Rauch der seit Monaten wütenden Feuer in Australien die Qualifikation der Australian Open beeinträchtigt. Der Spielbeginn war zwar verschoben, die Partien aber nicht komplett verlegt worden. Dabei hatten die Behörden den Einwohnern der Millionen-Metropole empfohlen, die Gebäude nicht zu verlassen. Manche Profis klagten über Atemprobleme und Husten. Die Organisatoren waren teils heftig kritisiert worden.

Sie habe „gar nichts“ bemerkt, sagte die deutsche Fed-Cup-Spielerin Julia Görges nach ihrem erfolgreichen Auftakt. „Ich habe davon hier noch nichts mitbekommen, weil ich erst spät angekommen bin, also kann ich mir dazu kein Urteil erlauben. Aber für mich war es jetzt nicht störend.“ Für den Fall, dass der Rauch bei veränderter Windrichtung zurückkehrt, haben die Veranstalter Regeln aufgestellt, wann die Spiele unterbrochen werden. (dpa/sid)