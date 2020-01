Hamburg. Der 25 Jahre alte Abass Baraou gilt als großes Talent. Am Samstag bestreitet er in Hamburg den Hauptkampf eines Boxabends

Oberhausener Box-Hoffnung Baraou will nächsten Schritt machen

Die bitteren Tränen, die er weinte nach seinem letzten Auftritt in einem Hamburger Ring, die hat Abass Baraou nicht vergessen. Aber aus der ersten Enttäuschung nach seiner Halbfinalniederlage bei der WM im olympischen Boxen im August 2017, als er in der Sporthalle Hamburg dem Kubaner Roniel Iglesias knapp nach Punkten unterlag, ist längst Stolz geworden. Stolz darauf, vor zweieinhalb Jahren als einziger deutscher WM-Starter eine Medaille gewonnen zu haben, auch wenn es „nur“ Bronze war. Und darauf, in den vergangenen Monaten die Transformation vom aussichtsreichen Amateur- zum aufstrebenden Profiboxer geschafft zu haben.

An diesem Sonnabend (21 Uhr/Sport 1) kehrt der 25 Jahre alte Superweltergewichtler vom Berliner Sauerland-Team in die Stadt seines bislang wichtigsten Triumphs zurück. Im „Work your Champ“-Gym an der Großen Elbstraße wird der in Aalen geborene und in Oberhausen aufgewachsene Sohn togolesischer Eltern in einem von zwei Hauptkämpfen des Kooperations-Kampfabends von Sauerland und dem Hamburger Universum-Stall gegen den unbequemen Mexikaner Abraham Juarez (23) in den Ring steigen.

Trainer Ulli Wegner bereitetet Abass Baraou vor

Abass Baraou hat nach intensivem Studium einiger Kämpfe seines neunten Gegners im Profibereich keine Zweifel daran, dass er seinen neunten Sieg einfahren wird, wenn er seine technischen Fertigkeiten zur Geltung bringen kann. Ob ihm dies gelingt, hängt zu großen Teilen auch daran, ob die Vorbereitung auf das auf zehn Runden angesetzte Duell ausreichend war.

Immerhin musste der Wahl-Berliner große Teile des Trainings allein bestreiten. Sein bisheriger Chefcoach Ulli Wegner (77) hat nicht nur seine Zusammenarbeit mit Sauerland beendet, sondern laboriert auch an den Folgen eines Oberschenkelhalsbruchs, den er sich im Dezember bei einem Sturz zugezogen hatte. „Herr Wegner hat mich aber in taktischen Fragen weiterhin beraten“, sagt Baraou, der in Berlin seine athletischen und boxspezifischen Übungen so gut wie möglich zu absolvieren versuchte. „Es war schwierig, sich ohne Trainer so zu quälen, wie es notwendig ist. Aber ich glaube, dass ich mir viel abverlangt habe“, sagt er.

Nach dem Kampf wird über die Zukunft von Abass Baraou beraten

Wie es 2020 weitergeht, soll nach dem Jahresauftakt in Hamburg entschieden werden. „Wir schauen, dass wir Abass einen internationalen Toptrainer zur Seite stellen, damit er seine Ziele erreichen kann“, sagt Promoter Kalle Sauerland, der Baraou zutraut, der nächste deutsche Superstar im Seilgeviert zu werden. „Er hat alle Fähigkeiten und auch den Charakter, um es schon in diesem Jahr nach ganz oben zu schaffen.“

Tatsächlich hat der sympathische und wortgewandte Modellathlet in den ersten 20 Monaten seiner Profilaufbahn rasante Entwicklungsschritte hinter sich gebracht. „Ich habe das Gefühl, dass ich im Profibereich mittlerweile angekommen bin. Ich bin kein Newcomer mehr“, sagt er. Bereits im zweiten Profikampf sicherte er sich im Juni 2018 den deutschen Meistertitel, im vergangenen Jahr sammelte er im September in Dubai und im Oktober in London wichtige Auslandserfahrungen. Dabei stellte er fest, dass die aktuelle Krise seines Sports in Deutschland seinem Renommee nicht geschadet hat. „In London waren viele Fans, die meinen Namen kannten. Das hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, sagt er.

Auch Harutyunyan boxt am Samstag in Hamburg

Auf diesem Weg macht Abass Baraou nun in Hamburg Station, und er freut sich darauf. Neben Lokalmatador Artem Harutyunyan (29), der in seinem ebenfalls neunten Profikampf im Halbweltergewicht auf den Argentinier Miguel Antin (26) trifft, Hauptkämpfer zu sein, empfindet er als Ehre. „In Hamburg lebt das Boxen, hier habe ich 2017 gelernt, dass ich alles schaffen kann, was ich mir vornehme, wenn ich nur hart genug dafür arbeite“, sagt er. Harte Arbeit soll der Schlüssel dazu sein, dass Tränen nur noch der Freude wegen fließen.