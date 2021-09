CHIO in Aachen: Das Weltfest des Pferdesports ist zurück

Aachen/Essen. Das Aachener Reitsport-Event ist nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wieder zurück. Hier finden Sie die wichtigsten Fakten zum CHIO 2021.

Es ist das Event der Reitsportszene in Deutschland. Am kommenden Wochenende geht der CHIO in Aachen in die heiße Phase, wenn die hoch dotierten Wettbewerbe im Springreiten und der Dressur stattfinden. Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr kehrt das größte Reitsportevent der Welt wieder zurück. Und das sogar vor Publikum.

Lesen Sie auch: Handballer erwarten ein weiteres Krisenjahr

Seit vergangenem Freitag läuft das Weltfest des Pferdesports in der Aachener Soers bereits, die Wettbewerbe der Voltigierer markierten dabei den Auftakt. Hier konnte sich das deutsche Team direkt den Sieg im Nationenpreis sichern. Insgesamt dauern die Wettbewerbe bis zum kommenden Sonntag an. Die Prüfungen im Springreiten, der Dressur und in der Vielseitigkeit starten am Mittwoch.

Die letzte Entscheidung bei den Voltigierern ist gefallen! Team Deutschland I - Janika Derks, Jannik Heiland und Team Fredenbeck gewinnen den Preis der @sparkasse | Nationenpreis. Herzlichen Glückwunsch! #chioaachen #weltfestdespferdesports pic.twitter.com/tqa0nof6L1 — CHIO Aachen (@CHIO_Aachen) September 12, 2021

Trotz Corona: Mehr als 100.000 Zuschauer zugelassen

Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr ist die 2021-Auflage ein Neustart - wenn auch an einem ungewohnten Datum. Normalerweise findet das Turnier im Juni oder Juli statt. Der CHIO-Ausfall 2020 war der erste nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dafür hatte es im September ein kleineres Ersatz-Turnier gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Ludger Beerbaum - vom Top-Springreiter zum EM-Organisator

Normalerweise kommen im Schnitt über die zehn Tage rund 350 000 Besucher nach Aachen. Diesmal darf nur ein Drittel der Kapazität ausgenutzt werden. Zudem gilt für die Zuschauerinnen und Zuschauer 3G. Das bedeutet, dass nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete auf das Gelände dürfen. „Besser ein Turnier mit wenigen Zuschauern und ein tolles Turnier als kein Turnier oder eines ohne Zuschauer“, sagte Kempermann. In diesem Jahr dürfen rund 50 Prozent der Plätze auf dem CHIO-Gelände vergeben werden.

Gute Nachrichten: Die Kapazität der Stadien konnte auf 50 Prozent aufgestockt werden! Tickets gibt es nun wieder für alle Prüfungen des #chioaachen 2021 - inkl. @ROLEX Grand Prix, @MercedesBenz Nationenpreis und @DeutscheBankAG Preis. Online, an der Hotline oder Tageskasse! pic.twitter.com/KzPpOX9aQs — CHIO Aachen (@CHIO_Aachen) September 12, 2021

So sind die Höhepunkte beim CHIO 2021 in Aachen:

Dienstag, 20 Uhr: Offizielle Eröffnungsfeier

Mittwoch, 18.40 Uhr: Turkish Airlines-Preis von Europa (Springreiten)

Donnerstag, 19.30 Uhr: Mercedes Benz-Nationenpreis (Mannschaftsspringen)

Freitag, 18.15 Uhr: Lindt-Preis, Grand Prix Special (Dressur)

Freitag, 20.45 Uhr: Preis des Handwerks (Dressur)

Samstag, 15 Uhr: Allianz-Preis (Springreiten)

Samstag, 12 Uhr: MEGGLE-Preis, Grand Prix Special (Dressur)

Samstag, 20 Uhr: Grand Prix Kür (Dressur)

Sonntag, 9.45 Uhr: Deutsche Bank-Preis (Dressur)

Sonntag, 13.30 Uhr: Rolex Grand Prix (Springreiten)

Insgesamt ist das CHIO mit 3,3 Millionen Euro dotiert, allein im Springen gibt es 2,7 Millionen Euro zu gewinnen. Höhepunkte sind der Nationenpreis (16.9.) und der Große Preis (19.9.) der Springreiter. Beide Prüfungen sind mit jeweils einer Million Euro ausgeschrieben. (dpa/fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sportmix