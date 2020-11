Corona zum Trotz: Radsport-Profis sind für 2021 optimistisch

Nach der Vuelta ist vor dem Giro. Das war im Radsport schon immer so. Durch die Verschiebung vieler Radrennen in den Herbst ist der Zeitraum zwischen der letzten großen Rundfahrt dieses Jahres und der ersten des kommenden sogar noch kleiner geworden. Aktuell sitzen Vertreter von Rennorganisatoren und Weltverband UCI zusammen, um den neuen Kalender 2021 zu beraten.

„Ich gehe davon aus, dass es wieder ein traditioneller Kalender sein wird“, meinte Brian Holm, sportlicher Leiter des Teams Deceuninck Quick Step. Seine Zuversicht fußt darauf, dass trotz der Pandemie der modifizierte Rennkalender fast komplett durchgezogen werden konnte. Die drei großen Rundfahrten Tour de France, Giro d’Italia und Vuelta a Espana erreichten allesamt ihr Ziel und fanden in Tadej Pogacar (Tour), Tao Geoghegan Hart (Giro) und Primoz Roglic (Vuelta) teils überraschende Sieger. Insgesamt konnte an 91 der 104 Renntage in den Corona-Monaten gefahren werden – weit mehr als noch im Frühsommer erwartet.

„Die Hygieneblase funktioniert“

„Die Rennen fanden statt, die Hygieneblase im Radsport hat funktioniert“, sagte Marc Reef, sportlicher Leiter beim deutschen Team Sunweb. „Man kann also auch in Zukunft Radrennen veranstalten.“ Und auch Holm betonte: „In Spanien hatten wir hohe Infektionszahlen, sind aber gefahren. Warum sollte das nächstes Jahr nicht gehen?“

Das ist die hoffnungsvolle Perspektive. Für sie gibt es Gründe. Denn die Hygienekonzepte der großen Rundfahrten haben sich bewährt. Wenn sie eingehalten werden – und nicht, wie beim Giro, die Teamblase in den Hotels durch externe Hotelgäste perforiert wird –, sind Profiradrennen auch 2021 machbar. Trotz aller Zusatzkosten. Auf etwa fünf bis sieben Prozent seines Budgets schätzte Vuelta-Chef Javier Guillen die Extrakosten wegen der Hygienemaßnahmen. Die einhellige Meinung in der Radsportszene: Das dürfte finanzierbar sein.

Unsicherheitsfaktor: Zahlen die Städte?

Problematischer aber ist die Lotterie der jeweiligen nationalen Pandemiebestimmungen in den Veranstalterländern. Welche Art von Veranstaltungen sind erlaubt? Mit wie vielen Zuschauern? Welchen Vorlauf für Einschränkungen gibt es? Hinzu kommen Ein- und Ausreisebestimmungen. Wegen der drohenden Quarantäne bei Ein- und Rückreise wurden die klassischen Saisoneröffnungsrennen in Australien für 2021 bereits abgesagt. Gute Chancen haben nun Rennserien in einzelnen Ländern und Regionen wie etwa Klassikerpakete in Belgien und den Niederlanden oder aufeinanderfolgende Frühjahrsrennen in Italien und Spanien. Die großen Rundfahrten gehören auch dazu.

Ein ganz großer Unsicherheitsfaktor ist allerdings die Bereitschaft von Städten und Gemeinden, den Rennveranstaltern in der kommenden Pandemiesaison noch Hunderttausende oder gar Millionen Euro zu überweisen, um eine Etappen-Stadt zu sein. Die bisherige Argumentation, durch Radrennen den Tourismus ankurbeln zu wollen, ist in Corona-Zeiten hinfällig.

Rennställe ohne große wirtschaftliche Probleme

Der Radsport kann da wohl nur überleben, wenn er auch von Kommunen und Bundesebene als erhaltenswerte Infrastruktur betrachtet wird. Auf der Ebene der Rennställe selbst sieht es besser aus als noch zu Beginn des ersten Lockdowns befürchtet. Nur drei Rennställe verlieren ihren Hauptsponsor, in zwei Fällen sind bereits Lösungen gefunden. Diese Infrastruktur ist robust.

Pascal Ackermann hat einen Plan für die nahe Zukunft. „Den November mache ich erstmal frei. Im Dezember gibt es die ersten Teamtreffen, da werde ich auch wieder mit dem Training beginnen, und im Januar geht es mit dem Team-Trainingslager richtig los“, sagte der Sieger der Vuelta-Abschlussetappe am Sonntag in Madrid. Alles normal also. Das zumindest ist die Hoffnung.