DEL-Play-offs: Düsseldorfer EG und Kölner Haie mit zarten Titelhoffnungen

Ein Titel ging schon vor dem Start der Play-offs in die Reihen der Düsseldorfer EG. Henrik Haukeland wurde am vergangenen Samstag zum Torhüter des Jahres in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gekürt. Warum, das hatte der 28 Jahre alte norwegische Goalie in den Tagen zuvor abermals bewiesen. In den Pre-Play-offs gegen die Löwen Frankfurt sorgte Haukeland mit seinen Paraden dafür, dass die DEG den schnellstmöglichen Weg in Richtung Viertelfinale nahm — wobei seine Leistung etwas unterging, da seine Offensivkollegen ebenso glänzend aufgelegt waren.

DEL-Play-offs: Kölner Haie starten heute bei Adler Mannheim

Düsseldorf siegte mit 5:0 und 5:1 und gehört nun zu den acht Teams, die um die deutsche Meisterschaft kämpfen. In der am Mittwoch beginnenden Best-of-7-Serie wartet der Hauptrunden-Zweite ERC Ingolstadt. Schon an diesem Dienstag starten die Kölner Haie bei Adler Mannheim ins Viertelfinale. Für die Iserlohn Roosters als dritter NRW-Klub ist die Saison bereits beendet.

Es war ausgerechnet der Erzrivale aus der Domstadt, der die Düsseldorfer in einem Fernduell am letzten Spieltag der Hauptrunde vom sechsten Tabellenplatz verdrängt hatte. So gewann Köln nach den 56 kräftezehrenden Partien einige wichtige Regenerationstage, während Düsseldorf in den Pre-Play-offs nachsitzen musste. „Wir waren enttäuscht, dass wir es nicht in die Top sechs geschafft haben“, sagte DEG-Torhüter Haukeland bei seiner Ehrung. „Aber jetzt sind wir bereit für das nächste Kapitel.“

Während Düsseldorf nach einem lang anhaltenden Formhoch zum Ende der regulären Saison etwas abreißen ließ, liefen die Haie genau rechtzeitig heiß: Sie gewannen die letzten drei Partien, das 8:2-Spektakel gegen Absteiger Bietigheim zum Abschluss Spieltag sahen 18.600 Fans in der ausverkauften Lanxess-Arena. Auch die Tickets für das erste Heimduell gegen Mannheim waren innerhalb von kurzer Zeit beinahe vergriffen, und überhaupt gilt der KEC als der große Zuschauermagnet unter den Erstligisten. 13.901 Besucher kamen durchschnittlich zu den 28 Heimspielen — neuer DEL-Rekord. Düsseldorf belegt in der Zuschauertabelle den vierten Platz, der Schnitt von 7651 Fans pro Partie reicht noch nicht an das Vor-Corona-Niveau (8642) heran.

Mit Blick auf die gesamte Liga haben sich die Zahlen nach den mageren Pandemie-Jahren erholt. „Wir sind wieder da, wo wir vor drei Jahren waren“, sagt DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Nach zähem Beginn strömten die Fans sukzessive in die Eishallen der Republik. Angesichts der insgesamt knapp 2,5 Millionen Zuschauer während der Hauptrunde spricht Tripcke von „Aufbruchstimmung“.

Und was die TV-Übertragungen betrifft, klingen die Verantwortlichen gar euphorisch. „Wir stehen vor einer Rekordsaison“, sagt Stephan Thelen von der Telekom, deren Pay-TV-Angebot MagentaSport die Rechte hält. Mehr als 19 Millionen Fans schalteten insgesamt ein, bei Topspielen hätten sich die Quoten im „Bereich wie in der Fußball-Bundesliga“ bewegt. Dabei dürften die reichweitenstärksten Spiele noch bevorstehen, wenn bis Ende April der Meister ermittelt wird.

Fest steht bereits, dass die Eisbären Berlin den Titel nicht verteidigen können. Geräuschvoll verpasste der amtierende Champion die Playoffs. Und wenngleich Kölns Trainer Uwe Krupp denkt, dass die Viertelfinalisten alle „sehr eng beieinander“ liegen, gilt der EHC München als Favorit auf den silbernen Pokal. Als Hauptrunden-Erster mit 19 Punkten Vorsprung starten die Bayern in ihre Serie gegen Bremerhaven. Der Kader ist mit Nationalspielern gespickt, mit Yasin Ehliz stürmt der Spieler des Jahres für das Team von Trainer Don Jackson.

Play-offs in der DEL: DEG und Kölner Haie Außenseiter

Den Vereinen aus NRW werden Außenseiter-Chancen eingeräumt, die zarten Titelhoffnungen am Rhein beruhen auf nennenswertem Personal: Köln-Angreifer Andreas Thuresson ist gemeinsam mit Münchens Ehliz der erfolgreichste Scorer der Hauptrunde (60 Punkte), Nick Bailen wurde zum besten Verteidiger der DEL gewählt. Rund 50 Kilometer rheinaufwärts war neben Top-Goalie Haukeland vor allem das Kollektiv ein Erfolgsgarant. „Unsere Special Teams funktionieren, alle vier Reihen haben in der Serie getroffen. Das gibt Selbstvertrauen“, meinte Kapitän Alexander Barta nach dem Sieg gegen Frankfurt.

Die dienstälteren Spieler beider Teams wissen jedenfalls, dass es noch Rechnungen zu begleichen gibt: Düsseldorf scheiterte 2015 im Halbfinale an Ingolstadt, Köln vier Jahre später an Mannheim

