Der Sport kann ein Signal des Aufbruchs senden

Essen. Corona brachte Vereinen sowie Athletinnen und Athleten 2020 ungeahnte Probleme. Doch in jeder Krise steckt auch die Chance auf einen Neuanfang.

Der Mensch neigt dazu, Dinge schnell zu vergessen. Dies kann sogar ein Segen sein: Nur wer etwas loslassen kann, ist offen für Befreiung und neue Erfahrungen. Am letzten Tag des Jahres erübrigt es sich eigentlich, nach dem Sinn zu fragen, ob 2020 noch für etwas zu gebrauchen ist oder schnell verdrängt werden kann. Denn: Vergangenes lässt sich nicht mehr gestalten, die Zukunft indes schon. Das gilt auch für den Sport. Speziell 2021.

Von den zurückliegenden Monaten wirken manche durch das Virus, das die Welt in seine Klauen genommen hat, verloren. In Krisenzeiten lastet ein dunkler Mantel schwer auf der Stimmung. Zugegeben, während eine Volksseuche wie die Corona-Pandemie auf die Gemüter drückt, die allgemeine Rhetorik bestimmt wird von Verboten und Ängsten, fällt Zuversicht schwer. Trotzdem muss man sich den Problemen stellen. In jeder Krise liegt auch die Chance zu positiven Veränderungen – wenn man dazu bereit ist.

Der Sport wollte 2020 mit der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Sommerspielen in Tokio von sich reden machen. Stattdessen ist sein Fachvokabular um einige absurde Begriffe erweitert worden, andere bereits vorhandene, aber selten benutzte erfuhren eine Konjunktur. Allein: Geisterspiele. Dem Fan lief es eiskalt den Rücken herunter, als die Fußballer von Borussia Dortmund im Mai den Derbysieg über Schalke 04 vor der leeren Gelben Wand feierten. Oder: Trainingsverbot und Hygienekonzept. Sportler in sogenannten Blasen, Mannschaften in Quarantäne. Nichts, was man aus sportlicher Sicht im Sprachgebrauch haben möchte.

Der Sport verliert seine Kraft

Nicht nur die Profis sowie ihre Klubs sind betroffen: Auch Amateurvereine bangen um ihre Existenz, wenn in der Bezirksliga nicht wie üblich 50 Zuschauer sonntags am Spielfeldrand stehen dürfen. Talente drohen verloren zu gehen, da Sportanlagen und Hallen geschlossen sind, Förderprogramme zurückgeschraubt werden. Vom Spitzen- bis zum Breiten- und Rehasport: Wenn man zum sportlichen Wettstreit oder dem gemeinsamen Fithalten nicht mehr zusammenkommen kann, verliert der Sport seine größte Kraft. Er lehrt die Jugend, Ziele zu verwirklichen, aber auch gemeinsam Rückschläge zu verarbeiten. Statt Fortschritt herrscht nun Stillstand – mit noch gar nicht absehbaren Langzeitfolgen.

Geschlossene Tore beim FC Herdecke. Es war kein Einzelschicksal. Viele Sportanlagen durften im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie mehrere Monate nicht genutzt werden. Foto: dpa

Wie geht der Sport, der unter den Corona-Restriktionen ächzt, mit der Situation um? Muss er sich notwendigerweise verändern? Oder heißt es am Ende: Spiel, Satz und Sieg Corona, wenn Vereine den Bach heruntergegangen sind und Leistungssportler jenseits der zahlungskräftigen Profiligen ihren Beruf nicht mehr ausüben können?

Der Aufschrei war größer als die Freude auf Spiele vor leeren Tribünen, als die Fußball-Bundesliga nach der Unterbrechung im Mai wieder den Spielbetrieb aufnahm. Systemrelevant? Auf keinen Fall. Ein Gefahrenherd für die Verbreitung des Virus? Unter den selbst auferlegten Hygienemaßnahmen aber auch nicht. Hier hat ein Geschäftszweig der Unterhaltungsindustrie für sich getrommelt – und ist gehört worden, weil er politischen und ökonomischen Einfluss hat. Was nicht überall Akzeptanz erfährt, wenn gleichzeitig Kultur- und Gastronomiebetriebe geschlossen werden.

Champions-League-Sieger und Weltfußballer: Bayerns Robert Lewandowski. Foto: firo

FC Bayern gewinnt die Champions League in Lissabon

Es geht in dieser Sport-Traumwelt um wahnsinnig viel Geld, für die Produzenten wie auch für die Hauptdarsteller. Und so konnte der FC Bayern eben wieder Meister werden und in Lissabon die Champions League gewinnen, während die Deutsche Eishockey-Liga annähernd 300 Tage aufs nächste Bully warten musste oder Handball- und Basketball-Bundesliga leidvoll erfahren mussten, dass ihr von Zuschauereinnahmen abhängiges Geschäftsmodell auf wackeligen Füßen steht.

Entfremdung von den Fans

Es stellen sich dann jedoch vielen Fans die Nackenhaare auf, wenn im Profifußball von Demut schwadroniert wird. Als sich alle einen Mund-Nasen-Schutz gegen das Virus aufsetzen mussten, nahm diese Branche ihre Maske ab: Wo schränkt sich ein Spieler mit siebenstelligem Jahresgehalt ein, wenn er vorübergehend auf 10 bis 15 Prozent seines Gehalts verzichtet, während in anderen Wirtschaftszweigen Entlassungen und Betriebsschließungen anstehen? Sofern sie sich nicht allein mit Sozialen Medien wie Tiktok beschäftigt, sondern auch mit ein bisschen Taktik bei der Lebensplanung, wird diese privilegierte Berufsgruppe kaum Einschnitte erfahren. Das Getöse mancherorts um den Gehaltsverzicht aber trägt bei den Fans zu einer Entfremdung bei wie die trostlose Atmosphäre in den menschenleeren Arenen.

Kimmich und Goretzka gehen mit gutem Beispiel voran

Da ist die berufliche Perspektive schon eine andere, wenn Leichtathleten in Wattenscheid, Schwimmern in Essen oder Hockeyspielern in Mülheim, die unter profihaften Bedingungen trainieren, mal ein Sponsor wegbricht. Ob dort die Unterstützer zurückkehren werden, ist ungewiss. Die Spitze des Fußballbergs aber wird sich erholen und weitermachen wie vorher. Erfreulich immerhin, dass dort eben doch nicht alle gleich sind und sich Stars wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit der Solidaritätsaktion „We Kick Corona“ ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind.

Was im meistbeachteten Sport der Welt vielleicht nicht zu Veränderungen führen wird, kann aber für alle anderen Disziplinen gelten. Wird es eine Abkehr vom Immer-größer-immer-mehr-Plan geben? Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees und damit Herr der fünf Ringe, erklärt im Gespräch mit dieser Zeitung: „Es wird entscheidend sein, wie diese Post-Corona-Welt aussehen wird. Die Frage wird vor allem die Sportveranstalter betreffen: Wird das Wachstum an Events so weitergehen? Oder wird es zu einer Konsolidierung kommen, auch aus ökonomischen Zwängen?“ In einzelnen Weltcups und regional gedacht beispielsweise bei den vielen Volksläufen vielleicht, aber bei den Olympischen Spielen wohl eher nicht.

Die Olympischen Ringe beleuchten das Wasser unter der Rainbow Bridge in Tokio. Foto: dpa

Im Juli sollen die Sommerspiele in Tokio nachgeholt werden. Sollte sich die Corona-Lage nicht dramatisch verschlechtern, wird es dazu auch kommen. Notfalls eben als Geister-Olympia. Doch dass die Impfungen weltweit begonnen haben, ist ein Zeichen der Hoffnung darauf, dass beispielsweise Deutschlands Sportlerin des Jahres, Leichtathletin Malaika Mihambo, um Gold, Silber und Bronze springen kann. Bei den Olympischen Spielen sind wie im Profifußball zu viele Milliarden im Umlauf, als dass das IOC – und weitergedacht: bei der Weiterverteilung des Geldes auch die Weltsportverbände – darauf verzichten könnte. Eine Impfpflicht für die Sportler hat Bach ausgeschlossen, social distancing ist das Schlagwort dafür, dass das Olympische Dorf mit 10.000 Athletinnen und Athleten nicht zum Superspreader werden soll. Die Japaner sind sehr vorsichtig im Umgang mit der Pandemie, sie verbinden die Austragung der Sommerspiele aber auch mit jeder Menge Stolz und horrenden Kosten: Erst kürzlich gab das Organisationskomitee in Tokio bekannt, dass das Budget wegen der Verschiebung erneut auf nunmehr 12,6 Milliarden Euro aufgestockt werden muss.

Keine Impfpflicht für Olympioniken

Gleichwohl können Fußball und Olympia 2021 ein Signal des Aufbruchs aus dieser Pandemie senden, wenn Stadien angstfrei ohne Maske wieder besucht und auch sonst alle Disziplinen von Breiten- und Freizeitsportlern ausgeübt werden können. Der Sport generell kann – unter Berücksichtigung aller Sorgen und Risiken – die Rückkehr in die Normalität erleichtern. Nicht sofort, aber dann, „wenn es eine Lektion aus der Krise gibt und die Leute verstehen, die großen Herausforderungen der Zukunft nur bewältigen zu können, wenn wir alle zusammenstehen“, sagt Thomas Bach. „Wenn sich das soziale Bewusstsein wieder mehr durchsetzt, hat der Sport als verbindendes Element aller Schichten und mit seiner Internationalität einiges zu bieten.“

Die Aussagen vieler Spitzenathleten geben Anlass zur Hoffnung, dass die Corona-Krise einen positiven Prozess einleiten oder beschleunigen kann. Zumindest psychologisch, indem – gleich auf welchem Leistungsniveau – ein neues Bewusstsein für Werte, Gelassenheit und Miteinander entwickelt wird. „Der Sport wird erst in dem Moment wieder wertgeschätzt, wenn er den Leuten fehlt. Es gehört zum menschlichen Wesen, zu merken, was einem etwas bedeutet, wenn man es nicht mehr hat“, sagt Bach.

Es muss 2020 nicht alles schlecht gewesen sein, wenn für 2021 und danach nur die richtigen Schlüsse gezogen werden.