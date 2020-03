Düsseldorf. Deutschland hat wie schon 2019 die Davis-Cup-Finalrunde im November in Madrid erreicht. In der Quali gab es einen 4:1-Sieg gegen Weißrussland.

Jan-Lennard Struff hatte gerade noch Zeit, seinem unterlegenen Kontrahenten Egor Gerassimow (27) den obligatorischen Handshake zu erweisen, dann fielen ihm schon die Teamkollegen um den Hals. Mit 6:3 und 6:2 hatte der Weltranglisten-34. aus Warstein innerhalb von nur 58 Minuten das dritte Einzel des Davis-Cup-Qualifikationsspiels gegen Weißrussland um die Teilnahme an der Endrunde in Spaniens Hauptstadt Madrid gewonnen und damit den entscheidenden dritten Punkt geholt.

Weil zuvor im Doppel Andreas Mies (29/Köln) und Kevin Krawietz (28/Coburg) gegen Ilja Iwaschka (26) und Andrej Wasilewski (28) mit 6:4, 7:6 (7:5) gesiegt hatten, war das Abschlusseinzel zwischen den Davis-Cup-Debütanten Dominik Koepfer (25/Furtwangen) und Daniil Ostapenkow (16), das Koepfer 6:0, 6:2 gewann, bedeutungslos. Deutschland steht damit erneut in der 2019 eingeführten Endrunde, die mit 18 Teams vom 23. bis 29. November ausgetragen wird.

Struffs Aufschlag macht den Unterschied

„Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Match gewinnen konnte. Ich wusste, dass ich Vollgas geben musste, um ihn unter Kontrolle zu halten. Jetzt freue ich mich sehr, dass wir wieder in Madrid antreten können“, sagte Struff, der seiner Rolle als Anführer der Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann, der auf den Weltranglistensiebten Alexander Zverev (22/Hamburg) verzichten musste, vollends gerecht wurde. Mit viel Selbstvertrauen und einem hervorragenden Aufschlag als bester Waffe (12:1 Asse) ließ Struff, der am Freitag gegen Iwaschka schon den ersten Punkt geholt hatte, Weißrusslands an Position 68 der Welt notiertem Topmann Gerassimow keine Siegchance.

Der gebürtige Kölner Mies hätte, als Krawietz den vierten Matchball verwandelt hatte, sicherlich gern „Viva Colonia“ über die Hallenlautsprecher gehört. Nun sind kölsche Karnevalsschlager in Düsseldorf natürlich verpönt, die Stimmung im mit 3000 Besuchern fast ausverkauften Castello war aber auch ohne musikalische Sonderuntermalung so gut, dass die French-Open-Sieger von 2019 ihr erstes Heimspiel im Davis-Cup über die Maßen genossen. „Die Atmosphäre war unglaublich, ich hatte mehrfach Gänsehaut“, sagte Mies. Krawietz bestätigte, dass das Publikum einen wichtigen Teil zum Sieg beigetragen habe. „Die Fans haben uns den nötigen Auftrieb gegeben“, sagte er.

Deutsche Doppel-Paarung vergibt drei Matchbälle

Michael Kohlmann ist der Anführer im HintergrundDen hatten die beiden Deutschen vor allem im Tiebreak des zweiten Satzes nötig, als sie beim Stand von 6:5 drei Matchbälle vergeben hatten und Wasilewski aufschlug. Vor dem Return habe er nur gedacht, „dass es gut wäre, den Punkt jetzt zu machen“, sagte Krawietz, „denn wir wollten unbedingt unsere Einzelspieler mit einer 2:1-Führung ins Rennen schicken“. Das gelang, weil Wasilewski Krawietz‘ Return nicht gewachsen war.

Die Party war damit gestartet, und die beiden Sieger waren davon so begeistert, dass Mies für die anstehende Endrunde in Madrid einen Verbesserungsvorschlag vortrug, der den Deutschen Tennis-Bund in Verlegenheit bringen dürfte. „Im Vergleich zu unserem ersten Davis-Cup-Einsatz im letzten Jahr in Madrid war das hier stimmungsmäßig so viel besser, dass der DTB sich überlegen sollte, deutsche Fans kostenlos nach Madrid zu fliegen, damit wir dort auch so eine Unterstützung haben“, sagte er.

Hoffnung ruhen nun auf Zverev

Das Geld dafür hat der Verband zwar nicht, aber nun immerhin die Aufgabe, die Reiselust der Fans zu wecken. Vielleicht ja, indem man Zverev von einer Teilnahme überzeugt. Mit ihm und Struff in der aktuellen Form könnte der Traum vom vierten Titelgewinn nach 1988, 1989 und 1993 Realität werden. „Wir werden uns etwas für unsere Fans überlegen“, kündigte Struff an.