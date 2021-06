Deutsche Meisterschaften Die Finals in NRW, der erste Tag in Duisburg und Dortmund: Elisabeth Seitz schreibt Turn-Geschichte, ein Kanute Nico Pickert aus Bochum holt Titel

Dortmund/Duisburg. Elisabeth Seitz hat zum Start der Finals in NRW Turn-Geschichte geschrieben. Ein Überblick über die ersten Titel in Duisburg und Dortmund.

Zehn Deutsche Meisterschaften in einem Bundesland – die Finals in Nordrhein-Westfalen haben am Donnerstag mit einem absoluten Höhepunkt begonnen. Bei den Geräteturnerinnen in Dortmund hat Elisabeth Seitz ein Stückchen deutsche Sportgeschichte geschrieben, die 27 Jahre alte Stuttgarterin holte sich den 23. Titel ihrer eindrucksvollen Karriere und ist damit nun alleinige Rekordhalterin. Bei den Kanu-Wettbewerben in Duisburg gab es zudem ein gelungenes Comeback einer Olympiasiegerin. Ein Überblick über die ersten vergebenen DM-Titel in NRW.

In der letzten Disziplin holt sich Seitz noch den 23. DM-Titel bei den Finals

Elisabeth Seitz zog ungläubig die Nase kraus, dann überzog ein Strahlen ihr Gesicht: Im Fotofinish hat sich die Stuttgarterin bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund ihren insgesamt 23. nationalen Titel gesichert und damit Kunstturn-Geschichte geschrieben. Mit einer couragierten Leistung am Boden fing die Stuttgarterin quasi im letzten Moment die bis dahin führende Chemnitzerin Pauline Schäfer noch ab. Mit 53,50 Punkten lag die 27-Jährige am Ende nur ein Zehntel vor der ehemaligen Schwebebalken-Weltmeisterin, Rang drei ging an Titelverteidigerin Sarah Voss aus Köln (53.00).

Seitz ließ damit DDR-Turnerin Ingrid Föst hinter sich, die zwischen 1953 und 1963 22 nationale Titel gewann. Ihren angepeilten Rekordtitel hatte Seitz am Schwebebalken mächtig in Gefahr gebracht. Beim gebückten Flick-Flack-Salto rückwärts musste die Lehramtsstudentin das Gerät unfreiwillig verlassen, mehr als 12,00 Punkte war ihre Übung nach diesem Patzer nicht mehr wert. Am Wochenende hat Seitz am Stufenbarren, wo sie mit 14,65 Zählern die Tageshöchstnote erturnte, und am Boden zwei weitere Titelchancen.

Seitz und die deutschen Turnerinnen kämpfen am 12. Juni um das Olympia-Ticket für Tokio

Elisabeth Seitz sicherte sich mit der Übung am Boden noch den 23. DM-Titel. Foto: Getty

Die endgültige Entscheidung über die Vergabe der Olympia-Tickets fällt bei einer zweiten und letzten Qualifikation am 12. Juni (13.30 Uhr) in München. In der Olympiahalle sind noch die besten zwölf Athletinnen von Dortmund startberechtigt.

Bereits am Mittag war die Mehrkampf-Entscheidung in der Rhythmischen Sportgymnastik mit dem klaren Sieg von Favoritin Margarita Kolosov zu Ende gegangen. Die 17 Jahre alte Gymnasiastin aus Potsdam setzte sich mit 77,050 Punkten trotz mehrerer Patzer deutlich vor Melanie Dargel aus Worms (68,350) sowie der Bremerin Sandy Kruse (57,825) durch.

Kolosov und Dargel werden den DTB in der kommenden Woche bei den Europameisterschaften im bulgarischen Warna vertreten. Die nationalen Kunstturn-Titelkämpfe werden am Freitag (14.30 Uhr) mit der Mehrkampf-Entscheidung bei den Männern fortgesetzt.

Die Finals in NRW: Nico Pickert aus Bochum holt den Canadier-Titel bei der Kanu-DM In Duisburg

Bei den Finals in Duisburg hat derweil Kanu-Olympiasiegerin Franziska John ein gelungenes Comeback nach ihrer Babypause gefeiert. Die 32-Jährige sicherte sich im Kajak-Mixed mit ihrem Partner Max Zaremba (beide Potsdam) Bronze, im Einer landete sie im Parallelsprint zudem auf dem vierten Rang. „Das Ziel Paris hat sie jetzt im Blick“, sagte Thomas Konietzko, Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV), im ZDF im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2024. John hatte 2012 in London im Zweier mit Tina Dietze Gold gewonnen, zudem gewann sie dreimal Olympia-Silber. Im Januar brachte sie Zwillinge zur Welt.

Im K1 der Frauen sicherte sich die gebürtige Polin Paulina Paszek (Hannover) den deutschen Meistertitel, bei den Canadier-Männern gewann Nico Pickert (Bochum). Im Mixed holten Julia Hergert und Kostja Stroinski (Magdeburg/Berlin) den Sieg. Am Sonntag stehen noch die Entscheidungen bei den Canadier-Frauen und den Kajak-Männern auf dem Programm. (fs/dpa/sid)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sportmix