Egan Bernal beim Giro: Epische Siege und episches Leiden

Cortina d’Ampezzo. Egan Bernal prägt in Sieg und Niederlage den Giro d’Italia. Trotz Mittwochs-Rückschlag bleibt der Toursieger von 2019 Favorit auf den Gesamtsieg.

Sie sind am gleichen Tag, dem 13. Januar, geboren, und der eine wird dem anderen auch immer ähnlicher. „Pantani, Pantani haben die Zuschauer am Rande der Strecke gerufen“, erzählte strahlend Egan Bernal nach seinem Sieg in Cortina d’Ampezzo auf der 16. Etappe des Giro d’Italia. Bernal hatte da im Stile von il pirata die Konkurrenz attackiert. Er war allein am mächtigen, mehr als 2.000m hohen Passo Giau losgestiefelt, hatte sich nicht um den Regen, die glatten Straßen, den Schnee links und rechts der Strecke gekümmert und sich tapfer in die Abfahrt gestürzt. Als er dann der zukünftigen Olympiastadt Cortina entgegenstrebte und den weißen Zielstrich vor sich sah, machte er etwas Ungewöhnliches. Er verlangsamte seine Fahrt, nestelte an seiner schwarzen Regenjacke und versuchte sie mit steif gefrorenen Fingern komplett auszuziehen. Das sah etwas ungelenk aus, er machte auch einige Schlenker, um auf dem Rad zu bleiben. „Es war mir zu diesem Zeitpunkt egal, ob ich ein paar Sekunden verliere. Ich wollte, dass das rosa Trikot auch zu sehen ist, wenn ich das Ziel erreiche. Man gewinnt nicht jeden Tag eine Etappe im rosa Trikot. Und ich liebe das Trikot“, erklärte Bernal nach der Etappe.