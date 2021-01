Ermittler: Biathlon-Weltverband vertuschte russisches Doping

Berlin. Die frühere Führung des Biathlon-Weltverbands soll russisches Doping gegen Geschenke vertuscht haben. Ein Bericht zeigt das Ausmaß.

Jahrzehntelange Dopingvertuschung und Korruption: Mit Luxusreisen, teuren Uhren, hunderttausenden Dollar und Prostituierten soll sich der frühere Biathlon-Weltverbandschef Anders Besseberg auch für sein Wegsehen bei russischen Dopingfällen belohnt haben lassen. Nach dem Bericht der unabhängigen externen Prüfungskommission (ERC) habe der Norweger „systematisch korruptes und unethisches Verhalten“ an den Tag gelegt.

Besseberg und später auch die ehemalige Generalsekretärin Nicole Resch sollen zwischen 2008 bis 2018 offensichtlich „Interessen des russischen Verbandes, insbesondere im Zusammenhang mit der Dopingbekämpfung, ohne triftigen Grund geschützt haben“, hieß es in dem ERC-Abschlussbericht. Besseberg und Resch bestreiten die Vorwürfe. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Resch im Rahmen der Untersuchung nicht befragt werden. Besseberg verweigerte eine Zusammenarbeit mit der Kommission.

"Bestechungsgelder, Jagdausflüge, Prostituierte"

Vor allem Besseberg, der von 1993 bis 2018 den Verband führte, habe nach Ansicht der Kommission auch schon vor 2008 offenbar keine Rücksicht auf „ethische Werte genommen und kein wirkliches Interesse daran gehabt, den Sport vor Betrug zu schützen“. Besseberg soll von den Russen mit Bestechungsgeldern, „Jagdausflügen und Prostituierten belohnt worden“ sein, hieß es in dem Bericht. Er habe Doping nicht ernsthaft verfolgt, Sanktionen gegen Russland nicht durchgesetzt, Organisationen belogen und den Vorstand hintergangen.

Die Thüringerin Resch soll demnach vor allem bei der Verfolgung von russischen Dopingsündern nicht konsequent gewesen sein. Das völlige Fehlen grundlegender Sicherheitsvorkehrungen in der IBU bedeutete, dass die frühere IBU-Führung ohne Kontrolle, ohne Transparenz und ohne Rechenschaftspflicht agieren konnte“, sagte der ERC-Vorsitzende Jonathan Taylor.

Besseberg und Resch bestreiten die Vorwürfe

Seit Ende 2017 laufen Ermittlungen der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Doping- und Betrugsverdachts sowie Geschenkannahme. Besseberg und Resch haben die Vorwürfe stets bestritten. Die beiden Funktionäre hatten ihre Ämter seit April 2018 ruhen lassen.

Sowohl gegen Besseberg in Norwegen als auch gegen Resch in Österreich laufen noch strafrechtliche Ermittlungen. Beide wurden bisher nicht wegen einer Straftat angeklagt, so lange gelte die Unschuldsvermutung, hieß es. (dpa)