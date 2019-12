Es geht wieder los: Alles Wissenswerte zur Darts-WM

Ist das noch Sport oder gehört das in die Kneipe? Eine Frage, die Sportphilosophen beschäftigen mag, die aber jährlich in der bierseligen Stimmung des Londoner Alexandra Palace und von Tausenden Zuschauern an den TV-Geräten eindeutig beantwortet wird: Die Darts-WM ist eines der größten (TV-) Sportereignisse im Dezember, nirgendwo sonst gelingt die Mischung aus Oktoberfeststimmung und konzentrierter Wurfarbeit wie bei den besten Pfeilewerfern der Welt. Am Freitag beginnt das Turnier.

Faszination Darts

Seit Jahren erfreut sich die WM des Profiverbands PDC enormer Beliebtheit. Bei Tausenden Fans, die ab Freitag bis zum 1. Januar in den Alexandra Palace strömen und auch bei Tausenden TV-Zuschauern, die das Spektakel hierzulande bei Sport1 verfolgen. Warum? Weil es faszinierend ist, den meist recht unsportlich wirkenden Männern beim sportlich höchst anspruchsvollem Präzisionssport zuzusehen. Wie sie die drei Pfeile auf die 2,37 Meter entfernte Scheibe werfen, der Hallensprecher festlich die erreichte Punktzahl verkündet und die meist verkleideten Zuschauer im Publikum bierselig ihre Favoriten feiern.

Die Sportler selbst befeuern den Kultstatus, wie etwa der Schotte Peter Wright mit seinem bunten Irokesenschnitt. „Was die Zuschauer fasziniert: Auf dem Podest stehen ganz normale Typen, keine Topathleten. Da schaut man hoch und denkt: Das könnte ich sein“, sagt Darts-Profi Robert Marijanovic, der die WM für den TV-Sender Sport1 als Experte verfolgt, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Favoriten

Er ist nicht nur der Favorit, der Titelverteidiger und die derzeitige Nummer eins der Welt: Michael van Gerwen ist eine scheinbar unüberwindbare Hürde bei dieser WM. Den Titel und die Siegprämie von 500.000 Pfund (rund 595.000 Euro) will der Niederländer erneut holen. „Ich habe die letzten Monate sehr viel investiert, um sicherzugehen, dass ich in Topform bin“, sagte der für seine grünen T-Shirts bekannte 30-Jährige. Einer seiner größten Herausforderer dürfte der Waliser Gerwyn Price sein. Price gewann zuletzt den Grand Slam of Darts und schlug dabei auch van Gerwen im Halbfinale. Muskelprotz Price spielte früher Rugby und stichelte bereits: Er glaube nicht, dass van Gerwen Weltmeister werde. Ein weiterer starker Herausforderer ist Rob Cross, Überraschungs-Weltmeister von 2017. Der gelernte Elektriker ist derzeit die Nummer zwei der Welt, vor zwei Monaten wurde er Europameister.

Ein Abschied

Eine Legende wird in London ihren Abschied geben. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld beendet nach dem Turnier seine Karriere. Für den 52- jährigen Niederländer war es ein schwieriges Jahr mit vielen sportlichen Enttäuschungen, deshalb steht er nicht mehr ganz oben in der Favoritenliste. Selbst sieht er es ebenso: „Ich kann es kaum erwarten, dieses Jahr mit einem hoffentlich guten Ergebnis bei der WM abzuschließen. Aber ein gutes Resultat wäre es nur, den Pokal in die Höhe zu stemmen. Das ist nicht realistisch.“

Die Deutschen

Aus deutscher Sicht versucht sich ein Trio im Wettstreit mit den weltbesten Pfeilewerfern. Der beste deutsche ist Max Hopp (23). „Er ist der deutsche Vorzeige-Darter“, sagt Marijanovic anerkennend. Im Schatten von Hopp hat sich aber auch der 36-jährige Gabriel Clemens extrem verbessert. „Er spielt derzeit in der Form seines Lebens, die WM kommt genau zur richtigen Zeit für ihn“, sagt Marijanovic. In der ersten Runde wartet auf Clemens in dem Niederländer Benito van de Pas ein unangenehmes Los, bei einem Sieg käme es bereits in der zweiten Runde zum Duell mit Hopp. Der dritte Deutsche im „Ally Pally“ ist Nico Kurz. Der 22-Jährige feiert auf der größten Darts-Bühne überhaupt sein Debüt.

Der Modus

In London treten 96 Profis an, gespielt wird im K.o.-Modus. Ein Spieler gewinnt einen Satz, wenn er drei Legs für sich entschieden hat. In einem Leg müssen die Spieler 501 Punkte auf Null spielen mit einem abschließenden Wurf auf ein Doppelfeld. In der ersten Runde werden drei Sätze zum Sieg gebraucht, die Distanz steigert sich dann im Turnierverlauf immer weiter. Im Finale werden sieben Sätze zum Titelgewinn benötigt.

Die WM im TV

Der TV-Sender Sport1 berichtet 115 Stunden live im frei empfangbaren Fernsehen von der Darts-WM, zudem sind alle Sessions im kostenlosen Live-stream auf YouTube zu sehen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt alle Sessions live.