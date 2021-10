Essener Yannik Flohé greift in Augsburg nach Kletter-Titel

Will am Samstag wieder die Siegerfaust zeugen: Yannick Flohé.

Essen. Yannick Flohé startet am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft der Disziplin Lead. Der Essener Kletterer gilt als deutsche Olympia-Hoffnung.

Es war zum Verzweifeln. Da war dieser junge Athlet. Durchtrainiert, ehrgeizig. Doch es wollte ihm einfach nicht gelingen, an der Kletterwand im Bochumer Ruhrstadion auch nur in die Nähe des Zielgriffs zu kommen. Als seine Zeit des vergeblichen Versuchens um war, betrat Yannick Flohé die Bühne. Ein kurzer Blick auf die Route aus schwarzen Griffen, ein Klatschen in die Hände, dass das weiße Magnesia-Pulver nur so staubte.