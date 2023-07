Finals an Rhein und Ruhr beendet: So geht es mit dem Mega-Event weiter

Düsseldorf/Duisburg. Die Finals an Rhein und Ruhr sind beendet. Sie hatten viele Stärken und einige Schwächen. Nun legt das XXL-Event eine Pause ein.

Das Ende ähnelte sich doch sehr. Egal, ob in Duisburg, in Düsseldorf, Kassel oder in Berlin. Am Ende eines Wettbewerbs wurden Arme in die Luft gerissen und Jubelschreie ausgestoßen. So tat es Timo Schulze nach seinem Sieg im Rampenparcours auf dem BMX-Rad im Duisburger Landschaftspark. So tat es Darja Varfolomeev nach jedem ihrer fünf Erfolge in der Rhythmischen Sportgymnastik im Düsseldorfer PSD Bank Dome. So tat es Sprintkönigin Gina Lückenkemper nach ihrem 100-Meter-Triumph in Kassel und auch Schwimmerin Isabel Gose nach dem Sieg über 400 Meter Freistil in Berlin. Nur Olympiasieger Max Lemke war am Sonntagmittag einfach zu fertig zum obligatorischen Jubel, als er im Duisburger Innenhafen als Deutscher Meister im Einer-Kajak gefeiert wurde. „35 Grad bei so einem Rennen – das war schon hart.“