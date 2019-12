Hochfilzen. An einem rabenschwarzen Tag haben die deutschen Biathletinnen eine Klatsche kassiert. Keine Einzige schaffte den Sprung unter die ersten 40.

Historische Pleite für deutsche Biathletinnen in Hochfilzen

Von Olympia-Gold und gedopten Russen wollten die Biathleten Erik Lesser, Simon Schempp und Arnd Peiffer nach dem Weltcup-Sprint in Hochfilzen nicht viel wissen. „Wenn es so kommen sollte, würden wir die Siegerehrung im Garten nachspielen. Ich würde mich sehr darüber freuen, irgendwann Olympiasieger zu sein“, sagte Lesser, nachdem er am Freitag als Sprint-70. die Qualifikation für die Verfolgung am Samstag verpasst hatte.

„Im Moment beschäftige ich mich gar nicht damit, denn das Thema geistert schon mehrere Jahre durch die Medien“, sagte Peiffer. Der Olympiasieger und Weltmeister holte in Tirol als 24. seinen ersten Weltcup-Punkt in dieser Saison. „Wir glauben es erst, wenn wir die Medaille haben“, meinte Schempp nach Platz 26. Der Schwabe hatte 2014 als Schlussläufer der Männer-Staffel in Sotschi den Zielsprint gegen Alexander Schipulin knapp verloren. Gegen die Russen wird wegen Doping-Manipulationen ermittelt.

Doll belegt Rang elf

Bester deutscher Skijäger im Pillerseetal war Benedikt Doll als Sprint-Elfter. Der Ex-Weltmeister aus dem Schwarzwald hatte nach zwei Strafrunden 40,7 Sekunden Rückstand auf den Norweger Johannes Thingnes Bö. Irgendwie passte es ins Bild, dass es der wegen Epo-Dopings bereits zwei Jahre gesperrt Russe Alexander Loginow in Hochfilzen als Dritter auf das Podest schaffte.

Die deutschen Biathletinnen waren dagegen so schlecht wie nie - das Debakel war für Sportchef Bernd Eisenbichler vergleichbar mit einer Fußball-Klatsche gegen den kleinen Nachbarn. „Das fühlt sich an wie ein 0:4 gegen Österreich“, sagte er nach dem Sprint-Wettkampf. Als 41. (!) war Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann beim Sieg der Italienerin Dorothea Wierer noch die beste Deutsche. „Es war ein schlechtes Ergebnis von der ganzen Mannschaft. Wir werden analysieren, woran es gelegen hat. Aber wir werden mit Sicherheit nicht Aktionismus betreiben“, sagte Eisenbichler.

Bundestrainer Mehringer fordert Reaktion

„Es hat überhaupt gar nichts zusammengepasst. Von vorne bis hinten“, rätselte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer. Er forderte nach dem kollektiven Blackout: „Die Mädels müssen in der Staffel eine Antwort geben“. Für das Rennen am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) wünscht sich das auch Herrmann: „Ich hoffe mal, dass wir ganz schnell den Schalter umlegen können.“

Nach einem ARD-Bericht werden die Russen beschuldigt, die Daten des in Sotschi zum Gold-Quartett der Gastgeber gehörenden Jewgeni Ustjugow und auch von Swetlana Slepzowa, der Staffel-Olympiasiegerin von 2010, im Moskauer Kontrolllabor manipuliert zu haben. „Die IBU hat bereits im November 2018 Verfahren gegen Jewgeny Ustjugow, Svetlana Sleptsowa (...) eingeleitet“, teilte der Weltverband IBU mit. Da die Verfahren gegen die genannten Athleten noch immer anhängig seien, könne man aus rechtlichen Gründen keine weiteren Angaben zu Inhalten oder Entwicklungen der Verfahren machen, hieß es.

Die Entscheidung über eine Disqualifikation der russischen Staffel trifft das Internationale Olympische Komitee. Neben Lesser, Peiffer und Schempp gehörte noch Daniel Böhm zur Silber-Staffel von Sotschi. Der 35 Jahre alte Ustjugow hat seine Karriere nach den Winterspielen in seiner Heimat beendet, Doping hat er genau wie Slepzowa stets bestritten. Es könnte also noch dauern, bis die Biathleten eine Gartenparty feiern können. (dpa)