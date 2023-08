Hockey-EM: 3:3 schmeckt Deutschland wie kalte Pommes vor Oranje-Hit

Mönchengladbach. Weltmeister Deutschland startet mit einem 3:3 gegen Wales in die Heim-EM. Gegen die Niederlande muss am Montag eine Leistungssteigerung her.

Aus den Lautsprechern im Gladbacher Hockeypark dröhnt noch immer Musik aus den Nullerjahren, aber Feten- und Bravo-Hits von einst haben beim Publikum auf den Tribünen noch nichts an Wirkung eingebüßt. Was sich seit dem Titelgewinn bei der Heim-WM 2006 bis zur laufenden Europameisterschaft der Damen und Herren am sichtbarsten geändert hat, ist der Häppchen-und-Getränke-Bereich.

Deutschland gegen Niederlande – die Rivalität im Hockey

Torhüter Jean Danneberg erwartet eine Strafecke gegen das deutsche Team. Foto: DPA

Vor 17 Jahren konnte der niederländische Verband noch an exponierter Stelle des Stadions sein Oranjehuis aufstellen und Frittiertes servieren. Die deutschen Weltmeister und Medaillenkandidatinnen erfahren inzwischen in ihrem Hockey-Wohnzimmer aber mehr Ehre und Zuspruch: Nun versorgen das temporär errichtete Club- sowie Strandhaus die Besucher, die sich auch an diesem Montag (18 Uhr) bei der neuesten Auflage des Hockey-Klassikers Deutschland gegen Niederlande kühle Bierchen oder Sektchen während des heißen Schlagabtauschs etwas kosten lassen wollen.

Den knapp 10.000 Zuschauern am Samstag muss der Auftakt der Weltmeister-Herren jedoch wie eine große Portion kalter Pommes vorgekommen sein. Ein 3:3 gegen Wales nach 3:1-Führung (die Mülheimer Malte Hellwig und Lukas Windfeder sowie der Kölner Tom Grambusch trafen) fällt in die Kategorie missglückter Start, weshalb „jetzt schon ein bisschen Druck auf dem Kessel ist“, wie Führungstorschütze Hellwig befand. Erstmals seit 2013 soll der kontinentale Titel her. Und auch wenn „wir immer noch ins Halbfinale kommen können, sollten wir gegen Holland nicht gewinnen“, weiß Bundestrainer André Henning, welche Leistung es am Montag braucht, gemessen auf einer Skala von labbrigen Kartoffelstäbchen bis hin zu Pommes Spezial: „Auf jeden Fall Pommes Spezial mit vielen Zwiebeln und doppelt scharfer Sauce.“

Hockey-EM: Deutschland und Niederlande loben sich gegenseitig

Schwarz und Weiß gegen Oranje ist die Rivalität schlechthin im aktuellen Welthockey. Die Niederlande (17,3 Millionen) haben zwar nur knapp ein Drittel der Einwohner von Deutschland, von ihnen schwingen aber dreimal so viele (265.000) wie beim Nachbarn den Kunststoffschläger. In der niederländischen Hoofdklasse spielen die Besten ihres Fachs. Ob es sich bei Länderspielen um einen Test oder das WM-Finale handelt, macht bei der Intensität keinen Unterschied. „Es ist ein Topspiel gegen den im Vorhinein größten Favoriten des Turniers, wenn man dessen Leistung seit der WM gesehen hat“, sagt Hellwig.

Niederlande-Doppeltorschütze Terrance Pieters, hier beim 6:0-Auftakt gegen Frankreich, erwartet gegen Deutschland ein enges Spiel. Foto: DPA

Terrance Pieters, am Samstag für die runderneuerte Oranje-Auswahl Doppeltorschütze beim 6:0 über Frankreich, ist auch voll des Lobes für den Kontrahenten: „Ein großartiges Team. Gegen sie hier in dieser Atmosphäre zu spielen, wird schon besonders.“ Ob sein Team aufgrund der räumlichen Nähe zu Mönchengladbach den Heimvorteil des Henning-Teams etwas reduzieren kann? „Vielleicht“, sagt der 26-Jährige, „ich habe hier aber auch schon viel Orange auf den Tribünen gesehen.“

Hockey-EM: Bundestrainer Henning erwartet Leistungssteigerung

Die deutschen Spieler müssen sich nicht nur mit überfallartigem Angriffshockey der Niederlande beschäftigen, sondern auch mit der Erwartungshaltung auf den Tribünen. „Keiner wird uns jetzt zum Favoriten quatschen“, sagt Bundestrainer Henning. Der Schwung der Anhänger soll sich nun aber auf sein Team auswirken: „Es gab Momente, in denen die Leute uns unfassbar unterstützt haben – dass es uns schon beflügelt hätte, habe ich noch nicht gesehen.“ Erneut kalte Pommes wie gegen Wales will sich der Gastgeber definitiv ersparen.

