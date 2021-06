Hockey-Herren: Was gegen England besser laufen muss

Bei der Europameisterschaft treffen Deutschlands Hockey-Herren im Halbfinale auf das formstärkste Team England. Die Damen siegten locker.

Es gibt ohne Zweifel angenehmere Videositzungen als die, mit der die deutschen Hockeyherren am Mittwochvormittag konfrontiert waren. Aber Strafe muss einerseits sein, wenn man nicht tut, was man gesagt bekommt. Andererseits sahen Martin Häner und Tobias Hauke die Besprechung am Morgen nach dem wilden 6:5-Sieg gegen Frankreich zum Vorrundenabschluss bei der Feld-EM in Amsterdam (Niederlande) gar nicht als Strafe an. „Für den Lernprozess, in dem wir uns befinden, ist es wichtig, die Dinge aufzuarbeiten, die nicht gut gelaufen sind. Das haben wir getan“, sagte Abwehrchef Häner (32) vom Berliner HC.