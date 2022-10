Hockey-Europameisterinnen sind „Juniorsportler-Mannschaft des Jahres“

Essen. Die weibliche U21-Hockeynationalmannschaft ist von einer Jury gewählt worden. Sporthilfe ehrt auch Para- und Gehörlosen-Juniorsportler.

Dass die Auszeichnung als Juniorsportler-Mannschaft des Jahres einen zusätzlichen Motivationsschub auslösen kann, das zeigt sich beim Blick auf die letztjährigen Siegerinnen: Das Zweierbob-Team mit Pilotin Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi wurde von einer Jury zur Juniorsportler-Mannschaft des Jahres 2021 gewählt und von der Deutschen Sporthilfe ausgezeichnet - bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewannen sie wenige Monate später dann Gold.

Auch die diesjährigen Preisträgerinnen würden sich gegen einen ähnlichen weiteren Karriereweg wohl nicht wehren. Die Wahl der Sporthilfe-Jury fiel in diesem Jahr auf die weibliche U21-Hockeynationalmannschaft. Die Juniorinnen gewannen im April in Südafrika WM-Silber und drei Monate später in Belgien den ersten U21-Europameistertitel für den Deutschen Hockey-Bund seit 2008. Ausgezeichnet werden insgesamt 28 Spielerinnen, wovon der Großteil sowohl bei der EM als auch der WM im Einsatz war. Die Mannschaftsmitglieder sind: Jule Bleuel, Nike Beckhaus, Joana Böhringer, Mia Böhringer, Tara Duus, Jette Fleschütz, Marie Fischer, Lena Frerichs, Emily Günther, Marie Hahn, Pauline Heinz, Julia Hemmerle, Inma Hofmeister, Ida-Marie Köllinger, Aina Kresken, Stine Kurz, Yara Mandel, Verena Neumann, Paulina Niklaus, Lisa Nolte, Sophia Schwabe, Carlotta Sippel, Lilly Stoffelsma, Sara Strauss, Chiara Vischer, Linnea Weidemann, Mali Wichmann, Felicia Wiedermann

Einige haben bereits Länderspiele in der A-Nationalmannschaft absolviert und sind potenzielle Kandidatinnen für die DHB-Auswahl bei den Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Große Ehrung in Düsseldorf

Geehrt werden die Hockey-Talente gemeinsam von der Deutschen Sporthilfe und ihrem nationalen Förderer Deutsche Telekom am 15. Oktober im Areal Böhler der Sportstadt Düsseldorf.

Dort werden auch die Langlauf-Paralympicssiegerin Linn Kazmaier mit ihrem Guide Florian Baumann und der zweifache Deaflympics-Dritte im Beckenschwimmen Niklas Müller ausgezeichnet. Sie sind die Juniorsportlerin beziehungsweise der Juniorsportler in der Para- und Gehörlosenwertung.

Kazmaier Para-Juniorsportlerin des Jahres nach Paralympics-Gold mit 15 Jahren

Linn Kazmaier flog mit ihren erst 15 Jahren als „Küken“ zu den Paralympics nach Peking. Nach drei Top-6-Platzierungen bei der WM im Januar in der Sehbeeinträchtigten-Startklasse B3 wollte die Schülerin dort wichtige Erfahrungen sammeln und die Spiele genießen. Medaillen standen jedoch eigentlich weniger im Fokus. Umso mehr überraschte bereits ihr erster Start bei den Paralympics. Im 6 km Biathlon-Wettbewerb gewann die Lenningerin gemeinsam mit ihrem Guide Florian Baumann mit exakt 15 Jahren und vier Monaten als bislang jüngste deutsche Paralympics-Medaillengewinnerin der Geschichte Silber. Zwei Tage später gewann der für den TSV Böhringen startende Athletin im 15 km Langlauf erneut Silber. Im darauffolgenden Langlauf Sprint folgte Bronze und nach nochmals einem Tag „Pause“ Silber im Biathlon über 12,5 Kilometer. Als damit längst sämtliche Überwartungen übertroffen waren, folgte im Langlauf über die 10 Kilometer der krönende Abschluss: Paralympics-Gold mit 15 Jahren.

Niklas Müller gab 2021 sein WM-Debüt bei den Kurzbahnweltmeisterschaften der Gehörlosenschwimmer und gewann mit damals 17 Jahren auf Anhieb Gold über 1500 Meter Freistil. Bei den Deaflympics, die für gehörlose Athleten das größte sportliche Ereignis darstellen, gewann der für den GSV Heidelberg sowie den SC Wiesbaden startende Langstreckenschwimmer in diesem Jahr zwei Bronzemedaillen: erneut über 1500 Meter Freistil und zusätzlich über die 800-Meter-Strecke. Damit gehört der Schüler aus Hessen mit seinen jungen 18 Jahren bereits jetzt zur Weltspitze.

Niklas Müller zeigt stolz seine Bronzemedaille - er ist als Juniorsportler des Jahres in der Gehörlosenwertung ausgezeichnet worden. Foto: Sporthilfe

Die Einzelwertung der diesjährigen Juniosportlerwahl ist indes noch nicht entschieden. Noch bis Samstagmittag (15. Oktober), 12 Uhr kann unter www.juniorsportler-des-jahres.de abgestimmt werden.

