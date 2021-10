Sporthilfe-Wahl: Das ist Mountainbiker Lennart-Jan Krayer

Essen. Moutainbiker Lennart-Jan Krayer ist nominiert für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen ihn vor.

Dass Lennart-Jan Krayer Leistungssprünge vollbringen kann, hat der Mountainbiker eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Belegte der heute 19-Jährige bei seiner ersten Junioren-WM noch Rang zwölf, so krönte er sich in diesem Jahr bereits zum Junioren-Weltmeister. Nun ist er für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres nomniert.

Mountainbiker Lennart-Jan Krayer in Action. Foto: Sporthilfe

Der für die RSG Mannheim startende Athlet ist zielstrebig, talentiert und verfügt über ein gesundes Selbstbewusstsein. So hat er vor Beginn der Saison klar definiert, dass er bei der Junioren-WM mindestens eine Medaille holen will, wenn nicht sogar den Titel. Gesagt, getan.

Anschluss zum Profibereich

Die Strecke bei der WM in Österreich war sehr schlammig, die Schaltung und Reifen setzten sich komplett mit Schlamm zu. Doch der Schüler aus Schwetzingen arbeitete sich nach mäßigem Auftakt weiter und weiter nach vorne, er achtete auf die Reinigung der Schaltung im Rennen, indem er diese immer wieder mit Wasser sauber spritzte, und konnte in der vorletzten Runde schließlich die Führung übernehmen. Diese gab er bis zum Ziel nicht mehr her und ließ die versammelte Weltspitze hinter sich.

Lennart-Jan Krayer hat mit diesem Sieg ein wichtiges Zeichen in Sachen Leistungsnachweis in Richtung Weltspitze der Elite gesetzt. Doch er weiß, dass dies noch keine Garantie ist, um bei den Profis zu überzeugen. Für ihn stehen zunächst vier Jahre in der U23 an. Natürlich ist seine Hoffnung: Auch hier wieder Leistungssprünge nachzuweisen, um anschließend bei den Erwachsenen durchzustarten.

Lennart-Jan Krayer genießt nach seinem Sieg bei der Junioren-WM die Hymne. Foto: Sporthilfe

Deshalb ist Lennart-Jan Krayer einer der Kandidaten für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres.

Lennart-Jan Krayer (Mountainbike)

Geboren: 21.02.2002

21.02.2002 Wohnort: Schwetzingen

Schwetzingen Beruf: Schüler

Schüler Verein: RSG Mannheim e. V.

RSG Mannheim e. V. Sporthilfe-gefördert: seit 2020, aktuell in der Basis- und in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2020, aktuell in der Basis- und in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Junioren-Weltmeister 2020 (Cross Country), Deutscher Meister 2020 (Cross Country)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Juniorsportler