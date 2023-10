Sporthilfe-Wahl: Das ist Segler Ole Schweckendiek

Essen. Segler Ole Schweckendiek ist nominiert für die Wahl zum Sporthilfe Juniorsportler 2023. Wir stellen ihn vor.

Insgesamt 158 Seglerinnen und Segler aus 35 Nationen nahmen an der Junioren-Weltmeisterschaft in Vilamoura im August 2022 teil. Aufgrund der teilweise schlechten Windverhältnisse kam es häufiger zu Verzögerungen des Starts, was für die Teilnehmer:innen zu einer großen Herausforderung werden kann. Diese meisterte Ole Schweckendiek jedoch mit Bravour und rief seine Leistung von Beginn an gekonnt ab. Mit fünf von sieben Rennen, bei denen er es unter die besten fünf schaffte, entschied der Schüler aus Kiel die Meisterschaft für sich und sicherte sich den Titel sowohl in der U19- als auch der U21-Wertung.

Langfristiges Ziel: Olympia 2028 und 2032

Ole Schweckendiek absolviert seine Trainingseinheiten sehr fokussiert und konzentriert. Werden Defizite im Training oder bei den Wettkämpfen erkannt, geht er diese strukturiert an und arbeitet dabei lösungsorientiert. Durch seinen freundlichen Charakter und seine hilfsbereite Art bereichert er das German Sailing Team zudem ungemein.

In seinem Element: Segler Ole Schweckendiek. Foto: Sporthilfe

Im Sommer 2022 wechselte Ole Schweckendiek von der vorolympischen- in die olympische Bootsklasse und konnte sich bereits bei seinem ersten großen internationalen Wettbewerb in dieser Disziplin beweisen. Um seinen Leistungsstand in der Weltspitze des Juniorenbereichs zu festigen und weiter auszubauen, ist das Ziel für die kommenden Jahre, alle Voraussetzungen für eine langjährige, nachhaltige und erfolgreiche Laufbahn im ILCA7 zu schaffen. Langfristiges Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 und 2032.

Deshalb ist Ole Schweckendiek einer der Kandidaten für die Wahl zum Sporthilfe Juniorsportler 2023.

Ole Schweckendiek (Segeln)

Geboren: 01.02.2005

01.02.2005 Wohnort: Kiel

Kiel Beruf: Schüler

Schüler Verein: Kieler Yacht Club KYC

Kieler Yacht Club KYC Sporthilfe-gefördert: seit 2023 (aktuell im Förderprogramm „Nachwuchselite-Förderung“)

seit 2023 (aktuell im Förderprogramm „Nachwuchselite-Förderung“) Größte Erfolge: 2x Junioren-Weltmeister 2022 (U19- & U21-Wertung, beide Disziplinen ILCA 7)

