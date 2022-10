Sporthilfe-Wahl: Das ist Snowboardcrosser Leon Ulbricht

Essen. Snowboardcrosser Leon Ulbricht ist nominiert für die Wahl zum Juniorsportler des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen ihn vor.

Leon Ulbricht ist ein Ausnahmetalent im Snowboardcross. Seine Coaches beschreiben ihn als größtes Talent, das der deutsche Verband in der Disziplin bisher hatte. Im internationalen Vergleich gibt es niemanden in seiner Altersgruppe, der ähnliches Potenzial aufweist. Dass er mit 17 Jahren schon Erfolge im Europacup feiert, ist in einer Sportart, in der das Höchstleistungsalter spät erreicht wird, bemerkenswert. Er ist zielstrebig, talentiert und fokussiert. Der seit 2019 von der Sporthilfe geförderte Schüler analysiert seine Läufe sehr genau, kann sich selbst sehr gut reflektieren und weiß, wo er ansetzen muss, um noch schneller zu werden. Er weiß ganz genau, was er will: Zu den besten Snowboardcrossern der Welt zu gehören.

Leon Ulbricht trainiert am Bundesstützpunkt in Oberstdorf in einer Trainingsgruppe mit Gesamtweltcupsieger Martin Nörl, bei dem er sich einiges abschauen kann. Nörl ist sein Vorbild und Leon Ulbricht hat das Potenzial auch so erfolgreich zu sein.

Noch zwei Jahre bei den Junioren Favorit

Bei der Juniorenweltmeisterschaft im Snowboardcross, die vom italienischen Valmalenco ins schweizerische Veysonnaz verlegt wurde, entwickelte der 17-jährige Oberstdorfer, der 2022 auch im Erwachsenenbereich mit einem Europacup-Sieg und drei weiteren Top-10-Platzierungen beachtliche Erfolge feiern konnte, ein gutes Gefühl für den ursprünglichen Weltcupkurs und ließ sich auch von Diskussionen um einen Abbruch sowie der dreimaligen Verschiebung des Rennens nicht aus der Verfassung bringen. Souverän gewann er alle seine Läufe - und dominierte das Finale.

Leon Ulbricht in Action. Foto: Snowboard Germany

Leon Ulbricht darf noch zwei Jahre bei den Junioren-Weltmeisterschaften starten und ist dort Top-Favorit. In der kommenden Saison wird der Athlet des SC Rötteln zusätzlich schon regelmäßig bei Weltcups und den immer gut besetzten Europacups starten und dort sicherlich weitere Top-Platzierungen einfahren. Bereits für die Olympischen Winterspielen 2026 ist eine Qualifikation wahrscheinlich und dort, spätestens jedoch 2030 ist auch eine Medaillenperspektive realistisch.

Deshalb ist Leon Ulbricht einer der Kandidaten für die Wahl zur Juniorsportler des Jahres.

Leon Ulbricht (Snowboardcross)

Geboren: 1. November 2004

1. November 2004 Wohnort: Oberstdorf

Oberstdorf Beruf: Schüler

Schüler Verein: SC Rötteln

SC Rötteln Sporthilfe-gefördert: seit 2019, aktuell im Top-Team Future

seit 2019, aktuell im Top-Team Future Größte Erfolge: Junioren-Weltmeister 2022, Europacup-Sieg in Dolni Morava 2022, Junior FIS CUP-Sieg in Pitztal 2022

