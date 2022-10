Sporthilfe-Wahl: Das ist Speedkletterin Franziska Ritter

Essen. Speedkletterin Franziska Ritter ist nominiert für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen sie vor.

Franziska Ritter ist mit ihren 19 Jahren bereits eine der besten deutschen Speedkletterinnen und wurde 2020, 2021 und 2022 jeweils Deutsche Meisterin in ihrer Disziplin. Die Zeit, in der sie die genormte Route an der rund 15 Meter hohen Kletterwand hochsprinten, ist im Bereich der Top 5 der Welt (Seniorenweltcup) einzuordnen. Bei der Heim-EM in München konnte die Bronzemedaillengewinnerin der World Games ihr Können leider nicht zeigen - die Zeitsoldatin fiel kurz vor ihrem ersten Einsatz krankheitsbedingt aus.

Franziska Ritter auf dem Weg nach oben: Die Speedkletterin ist nominiert als Juniorsportlerin des Jahres. Foto: DAV

Die Wuppertalerin zeigte schon bei der Juniorenweltmeisterschaft der Kletterer im russischen Voronezh im August 2021 in den Qualifikationsläufen sehr gute Leistungen. Im Finale konnte die für den DAV Düsseldorf startende Athletin ihre Zeit nochmal verbessern und gewann Junioren-WM-Gold.

Olympia 2024 im Visier

Mit maximaler Hingabe hat sie sich in kurzer Zeit an die Weltspitze der in Deutschland lange nur wenig beachteten Disziplin Speedklettern vorgearbeitet. Dabei steht das klare Ziel Olympia 2024 zu jeder Zeit im Fokus der Wuppertalerin. Sie ist im Speedklettern Deutschlands größte Hoffnung für kommende Welt- und Europameisterschaften sowie die Sommerspiele in Paris, wo das Speedklettern erstmals als einzelne Disziplin losgelöst von Bouldern und Lead ausgetragen wird.

Deshalb ist Franziska Ritter eine der Kandidaten für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres.

