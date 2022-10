Sporthilfe-Wahl: Das ist Tischtennis-Ass Annett Kaufmann

Essen. Tischtennisspielerin Annett Kaufmann ist nominiert für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen sie vor.

Wer über die Zukunft des deutschen Frauentischtennis spricht, der kommt an dem Namen Annett Kaufmann nicht vorbei. Bei der Heim-EM im August in München überraschte die 16-Jährige mit starken Leistungen bei ihrer ersten Einzel-EM bei den Erwachsenen. Den Platz hatte sie sich durch ihren erneuten Titelgewinn bei der U21-EM verdient - nun kämpfte sie sich bis ins Hauptfeld vor und begeisterte das Publikum. Ein Jahr zuvor war sie schon als Teil der Frauen-Nationalmannschaft Team-Europameisterin geworden. Bei der Team-WM, die derzeit in Chengdu in China läuft, war sie zudem Teil der deutschen Bronze-Mannschaft.

Bei der Jugend-EM 2021 im kroatischen Varazdin galt Annett Kaufmann als U17-Spielerin nicht als Favoritin. Dennoch konnte sie sich von Runde zu Runde gegen ältere Gegnerinnen beweisen und durchsetzen und gewann ihren ersten Junioren-EM-Titel. Während des Turniers wuchs sie nicht nur spielerisch, sondern auch mental über sich hinaus.

Annett Kaufmann beim Aufschlag - als 16-Jährige bei den European Championships im Tischtennis in München. Foto: Benjamin Lau

Annett Kaufmann wird bereits seit sie zwölf Jahre alt ist von der Sporthilfe gefördert und feierte bereits in der Altersklasse U15 viele internationale Erfolge. Sie durchlief die gesamte Kaderstruktur im Nachwuchsbereich, ihr besonderes Talent und ihr Spielwitz fielen früh auf. Die Schülerin vom SV Böblingen hat die Voraussetzung und die Fähigkeit eine ganz Große des Tischtennissports zu werden. Sie hasst es zu verlieren und traut sich auch in engen Phasen ihre besten Schläge zu spielen. Ihre Eltern kommen beide aus dem Leistungssport, ihre Schwester war ebenfalls Kaderspielerin.

Hohes Niveau und herausragendes Potenzial

Gemessen an ihrem Alter hat Annett Kaufmann bereits ein sehr hohes Leistungsniveau erreicht und zudem ein großes Potenzial. Sie gilt als aussichtsreichste Spielerin des Deutschen Tischtennis-Bundes. Sie bringt alle nötigen Qualitäten einer Führungsspielerin mit. Wenn sie weiter so konsequent an ihren sportlichen und mentalen Fähigkeiten arbeitet, steht ihr eine große Perspektive bevor - mit Teilnahmen und mittelfristig sicher auch Medaillenchancen bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen.

Deshalb ist Annett Kaufmann eine der Kandidaten für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres.

Annett Kaufmann (Tischtennis)

Geboren: 23. Juni 2006

23. Juni 2006 Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen Beruf: Schülerin

Schülerin Verein: SV Böblingen

SV Böblingen Sporthilfe-gefördert: seit 2019, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2019, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Jugend-Europameisterin 2022 (Einzel & Mixed-Doppel), Jugend-EM-Dritte 2022 (Team), Jugend-Europameisterin 2021 (Einzel), Europameisterin 2021 (Team)

