Sporthilfe-Wahl: Das ist Triathletin Jule Behrens

Essen. Triathletin Jule Behrens ist nominiert für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres der Deutschen Sporthilfe. Wir stellen sie vor.

Jule Behrens kam, geprägt durch ihre Eltern, schon früh zum Ausdauersport. Bis zum Herbst 2021 betrieb sie Lauf- und Triathlonsport parallel und konnte auch im Laufsport bei der Junioren-EM einen zehnten Platz über 5.000 Meter erreichen. Doch aufgrund ihrer Erfolge konzentriert sie sich inzwischen voll auf den Triathlon und trainiert am Bundesstützpunkt in Potsdam. Dort verfolgt sie ihre sportlichen Ziele ehrgeizig, motiviert und sehr konsequent neben ihrer schulischen Ausbildung. So gelang es ihr trotz des Abiturstresses weiter Erfolge sammeln zu können. Die 19-Jährige hat vor Kurzem eine spitzensportgerechte Ausbildung bei der Landespolizei Brandenburg begonnen.

Große Energieleistung bei ihrem wichtigsten Rennen

Ihre schwächste der drei Disziplinen ist das Schwimmen. In der Vorbereitung auf die Junioren-WM im portugiesischen Quarteira Ende 2021 zeichnete sich bei Jule Behrens eine hervorragende Rad- und Laufform ab, jedoch eine durchschnittliche Form im Schwimmen. Aufgrund der Schwimmform und Halsschmerzen am Wettkampfmorgen, ging die für Triathlon Potsdam startende Darmstädterin verunsichert in den Wettkampf. Nach dem Schwimmen war eine große Lücke zur Spitze entstanden. Doch der 19-Jährige gelang es, mit großer Energieleistung bei Halbzeit der Radstrecke zur Spitze aufzuschließen. Unmittelbar nach dem zweiten Wechsel spielte sie ihre Laufstärke aus und lief ungefährdet zum Junioren-WM-Titel.

2022 folgte in Montreal die Bestätigung ihrer Zugehörigkeit zur Weltspitze in ihrer Altersklasse. Bei der Junioren-WM in Montreal im Juni, die aufgrund schlechter Wasserqualität als Duathlon ausgetragen wurde, belegte die 19-Jährige Platz zwei, zusätzlich gewann sie im Mixed Relay Bronze mit der U23-Staffel.

Jule Behrens in ihrem Element bei einem Triathlon-Rennen. Foto: Deutsche Triathlon Union

Die sportliche Perspektive: Olympia 2028

Der Wechsel an den Bundesstützpunkt hat sich für Jule Behrens ausgezahlt. Sie trainiert in Potsdam unter anderem mit Deutschlands Top-Athletinnen Laura Lindemann, Nina Eim und Marlene Gomez-Göggel. Für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ist Jule Behrens eine aussichtsreiche Athletin in einer noch sehr jungen deutschen Nationalmannschaft.

Deshalb ist Jule Behrens eine der Kandidaten für die Wahl zur Juniorsportlerin des Jahres.

Jule Behrens (Triathlon)

Geboren: 04. April 2003

04. April 2003 Wohnort: Darmstadt

Darmstadt Beruf: Landespolizei-Auszubildende

Landespolizei-Auszubildende Verein: Triathlon Potsdam e.V.

Triathlon Potsdam e.V. Sporthilfe-gefördert: seit 2020, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung

seit 2020, aktuell in der Nachwuchselite-Förderung Größte Erfolge: Junioren-Weltmeisterin 2021 (Sprint), Junioren-WM-Zweite 2022 (Sprint), U23-WM-Dritte 2022 (Mixed Relay Staffel)

