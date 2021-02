Live-Talk zum Super Bowl mit Florian Schmidt-Sommerfeld: Der NFL-Experte ist bei uns am Donnerstag um 14 Uhr zu Gast.

Essen Am Donnerstag (14 Uhr) ist NFL-Experte Florian Schmidt-Sommerfeld bei uns im Live-Talk zum Super Bowl. Wir sammeln im Vorfeld Ihre Fragen.

Der Super Bowl ist mit das größte Sportevent der Welt. Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr der Kickoff erfolgt, schaut fast die ganze Welt auf das Raymond James Stadium in Tampa Bay (Florida).

NFL-Experte Schmiso im Live-Talk: Wir sammeln Ihre Fragen

Auch Kommentator und NFL-Experte Florian Schmidt-Sommerfeld ("Schmiso") wird dann vor dem Fernseher sitzen. Die Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes oder doch die Tampa Bay Buccaneers um den sechsmaligen Super-Bowl-Sieger Tom Brady? Wer für Schmiso als Favorit in das Finale geht, das wird er am Donnerstag um 14 Uhr in unserem Live-Talk zum Super Bowl verraten. Andreas Ernst (Sportredakteur) und Christopher Kremer (Online-Redakteur) haben den 31-Jährigen zu Gast.

Haben auch Sie eine Frage an den NFL-Experten? Wir sammeln im Vorfeld Ihre Fragen: Schreibe Sie uns dazu einfach eine E-Mail an wir@funkemedien.de mit dem Betreff "Schmiso".

In diesem Artikel finden Sie am Donnerstag ab 14 Uhr auch den Live-Talk.