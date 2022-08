Nur Timo Boll bereitet vor der Tischtennis-EM Sorgen

Kann er an der EM in München teilnehmen? Timo Boll, dem derzeit ein Rippenbruch Probleme bereitet.

Düsseldorf. Die deutschen Tischtennis-Männer sind klare EM-Favoriten. Ob Timo Boll in München starten kann, ist derzeit allerdings noch offen.

Jörg Roßkopf hat in seiner Karriere viel erlebt – und erst recht gewonnen. Der Doppelweltmeister von 1989 ist einer der erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler. Eitelkeit ist dem 53-Jährigen dennoch fremd. Beim Training seiner Nationalspieler im Deutschen Tischtennis-Zentrum rund eine Woche vor dem Start der Europameisterschaft in München ist der heutige Bundestrainer sich nicht zu schade, selbst mit einem Kescher, wie ihn Angler benutzen, die umherrollenden Bälle einzusammeln. Seinem wachsamen Auge entgeht dabei jedoch nichts. Einmal verteilt er bestätigenden Applaus an Dang Qiu, bei einem verschlagenen Ball gibt er Benedikt Duda gestenreich Ratschläge zur Verbesserung. Nebenan trainiert Dimitrij Ovtcharov an einem besonderen Tisch. Vor jedem Aufschlag hat er sein Ziel vor Augen: „European Championships“ ist an der Seite des Tisches zu lesen.