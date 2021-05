Olympia: Goldfavorit Ronald Rauhe will Fahnenträger werden – „Wäre für mich ein Ritterschlag“

Essen. Der Ausnahmekanute Ronald Rauhe hat bei Olympia große Pläne – nicht nur Gold ist sein Ziel. Vorher startet er bei den Finals in Duisburg.

Nachdem Ronald Rauhe am vergangenen Wochenende sein erstes Weltcup-Rennen seit 2019 im Vierer-Kajak über 500 Meter bestritten hatte, und um seinem Hals die Silbermedaille hing, teilte der Potsdamer Ausnahmekanute auf Instagram mit: „Ein Verlierer sieht in jeder Chance ein Problem, ein Gewinner sieht in jedem Problem eine Chance.“ Silber scheint für den 39-Jährigen längst nicht mehr hell genug. Unzählige Medaillen hat er bei Welt- und Europameisterschaften gesammelt, viele glänzen Gold. 2004 wurde er Olympiasieger im Zweier-Kajak. Ronald Rauhe weiß nicht nur, wie man aus Problemen Chancen macht, er weiß diese auch zu nutzen. Das will er noch einmal unter Beweis stellen, ehe er seine große Karriere beenden wird.

Gier und Lust auf den Olympiasieg

Bei der Deutschen Meisterschaft, die auf der Regattastrecke Duisburg Teil des Multisport-Events „Finals 2021 Berlin/Rhein-Ruhr“ (3. bis 6. Juni) sind, wird Rauhe sein letztes Rennen in Deutschland bestreiten. Im Finals-Podcast macht er klar: „Ich bin seit vielen Jahren über die Sprintdistanz ungeschlagen in Deutschland und will mir auf den letzten Metern das Zepter nicht abnehmen lassen. Ich will gewinnen.“

Zur Krönung seiner Laufbahn soll es in Tokio kommen. Bei den Spielen (23. Juli bis 10. August) hat Ronald Rauhe sportlich nur ein Ziel: „Ich will die Goldmedaille.“ Davor aber hofft er noch auf „die Erfüllung eines Lebenstraums“. Er würde gerne als Fahnenträger die deutsche Olympiamannschaft bei der Eröffnungsfeier anführen. „Das wäre für mich ein Ritterschlag“, sagt er. Mit diesem Schwung soll es dann in den Wettkampf gehen. Nach dreimal WM-Gold in Folge hat sein Boot sich die Favoritenrolle verdient. Rauhe: „Die Gier und Lust noch einmal Olympiasieger zu werden, sind der einzige Grund, weshalb ich noch im Boot sitze.“ (meme)

